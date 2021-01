Vacinação contra a covid em Goiás vai começar por Anápolis

A vacinação contra a covid-19, cujo início foi confirmado para hoje (18/1), vai começar pelo município de Anápolis, segundo o governador Ronaldo Caiado, “em retribuição ao gesto da população e da prefeitura, que recepcionaram os brasileiros que estavam em Wuhan, ano passado, no início da pandemia”.

De acordo com o gestor, a ajuda de Anápolis foi essencial no começo da pandemia porque, segundo ele, estava havendo resistência por parte dos municípios de receber os brasileiros que estava na China quando tudo começou. “Ninguém os aceitava”, pontuou. “Anápolis tem que ser também homenageada para mostrar uma retribuição ao que o povo fez”, disse, ao acrescentar Goiânia na lista dos municípios que começam a campanha de imunização.

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 prevê, para os goianos, 7% do total de doses adquiridas nacionalmente pelo Ministério da Saúde (MS), mantendo a proporcionalidade em relação às outras unidades federativas. Nesta primeira etapa, o Estado vai receber 87.172 doses do imunizante. De acordo com o governo federal, elas devem ser divididas da seguinte forma: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (8.828); pessoas com deficiência institucionalizadas (475); população indígena vivendo em terras indígenas (320); e trabalhadores de saúde (77.549). Ainda hoje, mais de 1 milhão de kits de seringas e agulhas serão entregues aos 246 municípios goianos. O material adquirido pelo Estado começou a ser encaminhado na sexta-feira (15/01). Segundo o titular da SES, Ismael Alexandrino, outras distribuições serão realizadas no decorrer da campanha de vacinação.

O Governo de Goiás realizou a compra de mais 2,5 milhões de seringas e agulhas, que, somadas ao estoque de mais 1,3 milhão de kits, é suficiente para vacinar cerca da metade da população goiana.

Início da campanha

A campanha de vacinação emergencial contra a covid-19 em Goiás vai começar hoje, segunda-feira (18/1), às 17h. A informação foi confirmada pelo próprio governador do Estado, Ronaldo Caiado (Dem), que foi receber pessoalmente os quase 90 mil frascos da primeira remessa da Coronavac. O uso emergencial das vacinas Coronavac e Astrazeneca foi aprovado por unanimidade pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no último domingo (17/1).

As caixas com as doses saíram do centro de distribuição de logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo e também serão distribuídas em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e companhias aéreas que farão o transporte gratuitamente.