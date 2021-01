Goiânia segue com vacinação contra a covid nesta terça (19)

A Prefeitura de Goiânia informou que a vacinação contra a covid-19, vírus provocado pelo novo coronavúirus, em Goiânia segue nesta terça-feira (19/1), às 14h, no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC) e no Abrigo de Idosos São Vicente de Paulo, localizado na Vila Americano do Brasil.

Conforme a prefeitura, serão vacinados os idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que vivem em abrigos, além de trabalhadores da saúde que atuam em unidades hospitalares de enfrentamento à covid-19.

A ação será acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso. No HMMCC, serão vacinadas 960 pessoas, entre pessoal da limpeza, administrativo e profissionais de Saúde. No Abrigo São Vicente de Paulo serão 50 idosos.

30 mil pessoas serão imunizadas na primeira etapa

Ainda segundo a Prefeitura de Goiânia, a capital recebeu inicialmente 30.160 mil doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Ao contrário do que se previa inicialmente, o município receberá outras 30 mil doses dentro do prazo para aplicação da segunda dose.

Com isso, serão imunizadas nesta primeira etapa 30 mil pessoas.