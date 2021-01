Presos suspeitos de ameaçar criança durante assalto a mercearia em Goiás

A Polícia Civil de Goiás prendeu em flagrante, na noite da última segunda-feira (18/1), três homens suspeitos de assaltar uma mercearia no município de Abadia de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia. Durante o crime, os suspeitos ameaçaram uma criança de 10 anos, que estava no caixa do estabelecimento no momento da ação, usando uma faca que estava na cintura.

Imagens de câmeras de segurança registraram toda ação dos criminosos, que ocorreu por volta das 14h de ontem, segunda-feira. O trio estaciona o carro em que estavam na esquina da mercearia e adentra o local, na intenção de roubar.

Um deles, aproveitando que havia uma criança de 10 anos no caixa ajudando seus avós, a ameaçou com uma faca que estava na cintura levou uma quantia em dinheiro. Em seguida, o grupo fugiu em um veículo VW/Fox preto.

Prisão

A Polícia Civil começou a investigação e logo depois capturou os três suspeitos, que até trocaram de camiseta e boné para não serem reconhecidos. Eles também são investigados por praticarem outros assaltos na região.

“Portanto, as vítimas podem procurar a Delegacia de Abadia de Goiás para providências legais, já que foram encontrados vários objetos com os autores no momento da prisão”, comunicou a Polícia Civil.

Foi lavrado auto de prisão em flagrante pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de arma branca.