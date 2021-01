Suspeito de estuprar e roubar diarista em Aparecida de Goiânia é preso

Um homem foi preso na última sexta-feira (15\01) pela Polícia Civil no Jardim Dom Bosco, Aparecida de Goiânia. O suspeito é acusado de roubar e estuprar uma diarista de 30 anos que estava voltando do trabalho. O crime ocorreu no dia 07 de janeiro deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, o acusado encontrou a vítima, retornando do trabalho, no Setor Colonial Sul, em Aparecida, quando decidiu abordá-la. Inicialmente, exigiu que a diarista lhe entregasse o celular, o que foi atendido. Após isso, o homem exigiu que a vítima retirasse a blusa e passou a acariciar os seios dela.

Não satisfeito, a constrangeu e a obrigou a praticar sexo oral com ele, na calçada da rua. Por último, ordenou que a vítima fosse embora e a ameaçou de morte caso contasse o fato para alguém. No dia seguinte a diarista foi a delegacia e registrou boletim de ocorrência.

Prisão

Na sexta-feira (15\01), uma equipe da 6ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Aparecida de Goiânia, conseguiu localizar o aparelho celular roubado da vítima. O telefone estava com a namorada do autor de 22 anos. O celular foi apreendido e a namorada do suspeito foi presa por receptação culposa( quando o acusado sabe que o produto é de origem criminosa), em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

O homem de 22 anos investigado pelo roubo e estupro teve o mandado de prisão cumprido pelos policiais civis na casa de sua namorada, no Jardim Dom Bosco, em Aparecida de Goiânia. No momento da prisão os policiais encontraram com ele uma porção de droga, sendo assim, o suspeito também foi acusado de posse ilegal de drogas para consumo pessoal, também em um TCO.

O homem confessou o crime, ao ser interrogado. Além disso, os policiais civis também constataram que as características físicas do dele e da sua moto são muito semelhantes às fornecidas pela vítima. Ele está detido e o inquérito policial será encaminhado ao Poder Judiciário.