Goiás tem mais de 7,1 mil óbitos confirmados por covid-19

O estado de Goiás tem 7.163 mortes provocadas por covid-19, doença do novo coronavírus, confirmadas na manhã desta quarta-feira, dia 20 de janeiro. Conforme o Painel COVID-19, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, além dos confirmados, há 210 que ainda estão sob investigação. Os casos descartados correspondem a 57.

A última atualização do painel ocorreu às 8h27 de hoje. A maior parte das vítimas fatais é do sexo masculino. Segundo a plataforma, foram 4.194 homens que morreram em decorrência da covid, o que corresponde a 58,55%. Quanto às mulheres, foram 2.969, representando 41,45% das vítimas fatais no estado de Goiás.

Ainda conforme o painel, a taxa de letalidade está em 2,15% e a mortalidade é de 1.020 óbitos para cada um milhão de habitantes. Vale destacar ainda que o estado tem somente 26 municípios sem óbitos suspeitos.

Os casos

De acordo com a plataforma Painel COVID-19, 332.582 casos de covid-19 foram confirmados em Goiás até a manhã desta quarta-feira. A incidência da doença está em 47.387 casos para cada um milhão de habitantes. Ao contrário dos óbitos, o sexo masculino é o menos afetado. Foram 154.911 homens que contraíram covid, 46,58%, contra 177.630 mulheres, 53,41%.

Segundo os dados do painel, 215.236 casos foram descartados e 284.714 ainda estão sob suspeita.

Vacina

A Prefeitura de Goiânia começou ontem, terça-feira (19/1), a vacinar a população contra a covid-19. Conforme a prefeitura, serão vacinados, inicialmente, os idosos com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que vivem em abrigos, além de trabalhadores da saúde que atuam em unidades hospitalares de enfrentamento à covid-19.

Ainda segundo a Prefeitura de Goiânia, a capital recebeu inicialmente 30.160 mil doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Ao contrário do que se previa inicialmente, o município receberá outras 30 mil doses dentro do prazo para aplicação da segunda dose.

Com isso, serão imunizadas nesta primeira etapa 30 mil pessoas.