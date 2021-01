Goiânia implanta novo sistema de bilhetagem no transporte público

A partir do próximo sábado (23/1) começa a funcionar o novo sistema de bilhetagem eletrônica no transporte público de Goiânia e região metropolitana. A tecnologia foi lançada na quarta-feira (20/1) pela RedeMob Consórcio, em conjunto com as empresas de ônibus. Assim, entre as novidades, estão a biometria facial de passageiros beneficiados com gratuidade e a recarga de crédito a bordo via cartão.

Criado pela Samsung, o novo sistema já é utilizado em capitais como Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa maneira, segundo a RedeMob, a intenção é garantir mais agilidade no embarque e reduzir fraudes.

Já a partir de sábado (23/1), o passageiro deverá apresentar o seu cartão Sitpass no novo equipamento. Além disso, a coleta de foto para o cadastro inicial dos passageiros da terceira idade será realizada pela própria máquina, ao ingressar em um terminal ou dentro do ônibus, na hora do embarque. Segundo a empresa, o cadastro leva apenas alguns segundos, sem a necessidade de nenhuma ação específica do usuário.

A previsão da RedeMob é que, com a continuidade da implantação do novo sistema de bilhetagem em Goiânia, no decorrer do primeiro semestre de 2021, aconteça uma adesão de novas formas de pagamento da passagem. Assim, poderão ocorrer pagamentos via cartão de crédito, de débito, QR Code. Ademais, via conta corrente virtual, modelo de pagamento baseado em conta (ABT). A transição será de forma automática e não demanda troca dos cartões ou atualização de cadastro pelos usuários.