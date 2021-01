Obras de restauração do Iphan em Goiânia serão entregues em junho

Duas obras de restauração realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no estado de Goiás (Iphan-GO) chamam a atenção de quem passa pelo Centro de Goiânia: o prédio da antiga Chefatura de Polícia, na Praça Cívica, e da Torre do Relógio, da Avenida Goiás. Assim, segundo o órgão federal, as ações têm o objetivo de preservar bens que compõem o Patrimônio Cultural, valorizando a história da cidade. As obras devem ser entregues em junho deste ano.

Inaugurada na década de 1940, a antiga Chefatura de Polícia, imóvel público do estado de Goiás, abrigou a primeira sede da Polícia Civil. Com área construída de 1.916,86 m², o prédio é dividido em três blocos. Porém, nos anos 80 passou por diferentes usos e transformações, estando fechado desde 2015.

Segundo o Iphan Goiás, a restauração do prédio no Centro de Goiânia visa recuperar as características originais da edificação. Dessa maneira, serão restauradas a volumetria da cobertura, os vãos das janelas e portas da fachada e o traçado interno da planta. Dessa forma, objetivo é valorizar as qualidades arquitetônicas e requalificar os espaços do prédio. Além disso, o local também está sendo adequado segundo as normas de acessibilidade e segurança.

Um detalhe importante na restauração do prédio, segundo o Iphan Goiás, são as peças ornamentais nas janelas e os capitéis (estrutura na extremidade superior) quadrados nas colunas da fachada, acentuando o estilo Art Déco.

Até agora, já foram finalizadas as instalações hidrossanitárias e o serviço de reforço estrutural. Está em andamento a execução dos pisos em granitina, a restauração das esquadrias (janelas e portas) e as instalações elétricas. Assim, em fase de acabamento, a obra ainda prevê a pintura e o agenciamento externo. Para a restauração da Antiga Chefatura de Polícia, o Iphan está investindo R$ 5,9 milhões.

Restauração da Torre do Relógio pelo Iphan

Outro ponto de referência de Art Déco em Goiânia é a Torre do Relógio. O monumento recebe ação de restauração do Iphan, que contempla o reforço estrutural, a recuperação do revestimento em pó de pedra, das áreas com fissuras e despendimento de reboco ocasionados pelo avançado estado de deterioração.

A intervenção também irá garantir o restauro dos elementos geométricos arquitetônicos. A ideia é reestabelecer seu estado de preservação e conservação. Ao final, o relógio será reativado. A obra está em fase inicial de execução do reforço estrutural da torre. Para a restauração, no Centro de Goiânia, o Iphan está investido R$ 684 mil.