Prefeito de Catalão Adib Elias apresenta melhora em novo boletim médico

O Prefeito de Catalão Adib Elias (PODEMOS), apresentou uma melhora em seu quadro clínico na manhã dessa sexta-feira (21\01), de acordo com boletim médico. Devido a melhora Adib deve ser extubado e retirado da Unidade de terapia intensiva (UTI) ainda neste fim de semana.

Ainda de acordo com o boletim “Ele continua sem febre, com pressão sanguínea normal e órgãos vitais em perfeito funcionamento. O processo de sedação tem redução gradativa e, amanhã pela manhã, o médico Roberto Kalil e equipe decidirão se já poderá ser feita a extubação e a consequente saída da UTI”.

A família de Adib agradeceu as mensagens de apoio “A família agradece a todos pelas orações, votos de fé e manifestações de solidariedade”.

Prefeitura

Há sete dias internado em uma (UTI) por causa de complicações causadas pelo coronavírus, o prefeito de Catalão, Adib Elias, pediu licença de suas funções como chefe do Poder Executivo. O político está sendo tratado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 11 de janeiro.

Segundo a Prefeitura de Catalão, no sudeste de Goiás, o pedido foi enviada à Câmara Municipal na tarde de terça-feira (19\01). De acordo com a nota divulgada pelo município, o pedido será votado em sessão marcada para a próxima sexta-feira (22\01), às 13h30.

O vice-prefeito de Catalão, João Sebba, de 69 anos, que também testou positivo para o coronavírus, foi internado em um hospital da cidade na tarde da última terça-feira.

Conforme informou o município, a internação foi necessária para monitorar o índice glicêmico do paciente, já que ele tem diabetes. A prefeitura afirmou ainda que Jõao Sebba não apresenta comprometimento pulmonar, está sem febre e sem oscilação na pressão.

Ainda de acordo com a assessoria do vice-prefeito, ele deve assumir as funções da Prefeitura de Catalão mesmo internado, até que o prefeito Adib possa assumir o cargo novamente.