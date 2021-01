Em ano de Pandemia cresce o número de apreensões de contrabando em Goiás

Apreensões de produtos contrabandeados ou sem o devido desembaraço fiscal aumentaram em Goiás no ano de 2020 quando comparadas às quantidades apreendidas em 2019, é o que mostra o levantamento da Receita Federal.

Apesar da queda global nas apreensões em todo o país, em Goiás, estado geograficamente estratégico para contrabandistas por ser um corredor logístico para o restante do país, enquanto em 2019 foram apreendidos pouco mais de R$ 81 milhões em produtos, no ano passado a cifra ultrapassou os R$ 84 milhões.

A análise da Receita Federal em Goiás aponta ainda que a partir do último mês de novembro houve um crescimento vertiginoso nas apreensões de contrabando e descaminho no estado, com cerca de 30 veículos lacrados no pátio do órgão em Aparecida de Goiânia, aguardando a abertura e investigação das mercadorias para aplicação dos procedimentos legais. Chama a atenção o fato de que a maioria é de veículos locados, o que demonstra um modo de agir organizado da cadeia criminosa.

Apreensões

Nessa semana a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de medicamentos contrabandeados do Paraguai na quarta-feira (20\01) na BR-153, em Itumbiara, na região sul do estado.

No local havia produtos utilizados em estética facial como linha de sustentação e ampolas foram encontrados nas bagagens de mãos e no bagageiro de um ônibus com um passageiro de 29 anos. De acordo com o responsável pela carga, os produtos foram adquiridos em Cidade Del Leste, no Paraguai, e seriam distribuídos para clínicas de estética em Goiânia.

A carga, que é de origem israelense, está avaliada em cerca de R$ 100 mil, tem comercialização proibida no Brasil. O homem foi preso e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Goiânia.

Esse é um dos casos contabilizados nos dados fornecidos pela Receita Federal, mostrando que o número de apreensões de produtos contrabandeados tem crescido constantemente no estado de Goiás.