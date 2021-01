Novo secretário da Indústria de Goiás, José Vitti define metas para a pasta

Confirmado como o novo titular da Secretaria de Indústria e Comércio de Goiás (SIC), o ex-deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa já adiantou qual serão as metas prioritárias e a linha de sua atuação à frente da pasta. Segundo Vitti, a intenção, agora, é o estabelecimento de uma relação com as demais secretarias da gestão Caiado – sobretudo a da Economia e da Retomada -, e também a aproximação com o setor produtivo goiano.

Vitti foi confirmado nesta semana na SIC e entra no lugar de Adonídio Vieira Júnior, que por sua vez substitiui Wilder Morais. Wilder, a pedido de Caiado, havia deixado o cargo para disputar as eleições municipais do ano passado como vice na chapa de Vanderlan Cardoso, o candidato (derrotado) do governador.

A um veículo local, Vitti afirmou que buscará entendimento da atual situação da SIC e de uma relação harmoniosa com as demais secretarias e do Estado com o setor privado.

“Estabelecer relação com a Secretaria de Economia, com a Secretaria da Retomada, com a Secretaria do Meio Ambiente, será uma das minhas metas. Eu preciso entender o que está acontecendo, mas sobretudo, que tudo que for possível para estabelecer esse bom e harmonioso relacionamento entre governo e iniciativa privada, é o que farei”, afirmou.

Setor produtivo mais próximo

Ainda segundo Vitti, que afirma sempre ter defendido “a bandeira do empresariado”, sua aproximação com o setor produtivo vai ao encontro “com a intenção do governador de querer aparar alguma aresta que possa ter com o setor”. “Queremos nesse momento pós-pandemia fazer com que o Estado volte a crescer, volte a normalidade, dando possibilidade de crescimento aos empresários”, concluiu.