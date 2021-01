Centro Livre de Artes, em Goiânia, abre matrículas para 2021

O Centro Livre de Artes (CLA), localizado no Bosque dos Buritis, em Goiânia, abre, nesta segunda-feira (25/1), o período de matrículas para cursos livres e oficinas integradas 2021. No total, são 1,2 mil vagas oferecidas pela unidade gerida pela Secretaria Municipal de Cultura para atividades on-line e semipresenciais. O início das aulas acontece no dia 22 de fevereiro.

Os cursos ofertados são nas áreas de Artes Cênicas, Formação Continuada em Danças Circulares Sagradas, Artes Visuais, Música e Oficinas Integradas de Dança de Salão. Além disso, tem Yoga, Alongamento, Ballet, Exercícios Funcionais, Ritmo, Danças Urbanas, Hip Hop e Break Dance. No Centro Livre de Artes há ainda matrículas abertas para aulas de Danças Populares e Afro-Brasileiras, Jogos Corporais e Percussão, Capoeira, Teatro, Desenho, Pintura, Mangá e Moda.

Como é feita a inscrição e quais são as plataformas de aulas

A oferta de atividades é variada e as inscrições podem ser feitas preenchendo o formulário AQUI. O link é válido apenas para o período específico de matrícula para cada curso. Por isso, antes de iniciar o processo de matrícula, confira a ementa de cada atividade, a qual público se destina, os documentos necessários e qual plataforma será utilizada.

Entre os critérios estão: ter mais de cinco anos e enviar nome completo, documentos pessoais, endereço de e-mail do Gmail, nome do curso pretendido. As inscrições para os cursos do Centro Livre de Artes, em Goiânia, serão efetuadas em ordem de recebimento do formulário devidamente preenchido e o número de vagas disponível em cada turma. Além disso, a equipe de atendimento do CLA entrará em contato por e-mail com o aluno/candidato confirmando a inscrição, após todos os processos serem feitos.

Por causa da pandemia do coronavírus, as aulas e oficinas serão prioritariamente ministradas nas plataformas digitais WhatsApp, Telegram, TeamLink e Zoom. Além disso, algumas modalidades podem ser encontros presenciais ao ar livre, de acordo com o progresso da vacinação contra a Covid-19 e autorização dos órgãos governamentais. Outro fator é que o Centro Livre de Artes está passando por uma reforma. Assim, as certificações tendem a ser emitidas on-line.

Confira o calendário de matrículas do Centro Livre de Artes 2021

25 e 26 de janeiro: Artes Cênicas e Curso de Formação Continuada em Danças Circulares Sagradas

1º e 2 de fevereiro: Artes Visuais

3 de fevereiro: Artes Visuais (Listados módulo II)

8 a 10 de fevereiro: Música (Alunos veteranos)

11 de fevereiro: Música (Alunos Novatos)

17 a 19 de fevereiro: Oficina Integrada

Para mais informações e detalhes sobre os cursos e vagas, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected] Além disso, foi disponibilizado um número de WhatsApp (62) 8412-4785.