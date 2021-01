Pesquisa em cidades turísticas de Goiás quer avaliar percepção de moradores

O Observatório da Goiás Turismo começou, nesta sexta-feira (22/1), uma pesquisa voltada à população das cidades turísticas. Assim, o levantamento quer avaliar a percepção dos moradores em relação ao turismo local. Segundo a coordenadora da Observatório, Giovanna Tavares, o estudo deve medir a satisfação local o setor de Turismo e servir de base para os governos municipal e estadual na construção de ações para o setor.

Atualmente, Goiás conta com 79 municípios e 10 regiões consideradas turísticas pelos Estado. São elas: Vale do Araguaia, Ouro e Cristais, Chapada dos Veadeiros, Negócios e Tradições, Pegadas no Cerrado, Estrada de Ferro, Lagos do Paranaíba, Águas e Cavernas do Cerrado, Vale da Serra da Mesa e Águas Quentes.

De acordo com a Goiás Turismo, a primeira pesquisa do Observatório on-line ficará 60 dias no ar. Além disso, o estudo será realizado duas vezes. A intenção é monitorar as impressões locais e garantir o crescimento sustentável e responsável das cidades turísticas. Tendo em vista estas metas, Giovanna Tavares pede às populações das regiões listadas que participem e ajude a melhorar o setor e como ele impacta os municípios. Para responder ao questionário basta acessar este link.

A pesquisa nas cidades turísticas tem apoio da Federação Goiana dos Municípios(FGM). Além disso, o trabalho foi inspirado em um estudo de percepção da atividade turística apresentada pelo Observatório de Turismo de Yukon, no Canadá. A pasta goiana optou por realizar a pesquisa depois de participar do Encontro Virtual Mundial de Observatórios de Turismo da Organização Mundial do Turismo (OMT). O evento aconteceu em outubro de 2020.

