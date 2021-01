Autódromo Internacional de Goiânia divulga calendário 2021

O Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna terá um 2021 com muitas provas de automobilismo e motociclismo em seu calendário. Assim, tem datas reservadas para as principais categorias regionais e nacionais. Além disso, tem espaço para outras modalidades, como corridas de rua.

Passam pelo autódromo de Goiânia em 2021 competições como o Goiás Superbike, Brasileiro de Motovelocidade, Superbike Brasil (duas etapas), Centro-Oeste de Marcas e Pilotos. Ademais, Stock Car (duas etapas), Porsche Cup, Copa Truck, Campeonato Brasileiro Endurance e Brasileiro de Marcas e Pilotos. Dentre as provas regionais, terão mais de uma rodada o Goiás Superbike (6) e o Centro-Oeste de Marcas e Pilotos (8). AQUI você encontra a programação completa!

Em 2020, o calendário foi modificado por causa da pandemia de Covid-19, o que acarretou a paralisação de eventos e competições em março. Porém, o tempo parado serviu para o circuito receber obras de segurança, com a instalação de duas caixas de brita em pontos estratégicos, localizadas após a área de escape das curvas “0” e “1”, onde os pilotos atingem a maior velocidade na pista, ao fim da reta oposta e da reta principal, respectivamente, o que gera risco maior de acidentes.

Outras mudanças no Autódromo de Goiânia

Também foram realizadas revitalizações, como pintura de fachadas da ala dos boxes, arquibancadas, muretas, áreas de cronometragem, cabines de imprensa e demais fachadas, bem como reformas pontuais nos camarotes e sala de transmissão, além do trabalho de manutenção, como roçagem dentro do circuito e na área externa.

O retorno das atividades no autódromo em 2020 foi marcado com a etapa da Stock Car no final de julho, seguindo um rígido protocolo de segurança sanitária. Assim, era necessária apresentação de testes negativos para Covid-19 a todos os integrantes das equipes e da organização dos eventos. Também era obrigatório a utilização de máscara dentro do local e ausência de público em todas as competições.

Para as primeiras provas de 2021, o protocolo de segurança sanitária está mantido, conformidade as orientações passadas pelas autoridades de saúde do Estado de Goiás.

Stock Car

Maior categoria do automobilismo brasileiro, a Stock Car vai passar duas vezes pela capital, assim como ocorreu em 2020 e 2019. Até o momento, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna é o único circuito confirmado em duas etapas da temporada 2021.

A primeira passagem será no dia 20 de junho, pela 4ª etapa do campeonato. A categoria volta a correr em solo goiano no dia 21 de novembro, pela 11ª e penúltima etapa da competição.​