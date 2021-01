Pacientes de Manaus seguem internados em Aparecida de Goiânia

Os 14 pacientes de Manaus, capital do Amazonas, que foram transferidos para o município de Aparecida de Goiânia na madrugada do dia 19 de janeiro seguem internados e isolados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap). Sete dos 14 estão na unidade de terapia intensiva (UTI). Já os outros sete estão na enfermaria. Todos estão isolados.

Segundo a Prefeitura de Aparecida em boletim médico no último domingo (24/1), as seis mulheres e oito homens que vieram de Manaus estão recebendo o devido tratamento contra a covid-19 no Hmap.

Dos sete que estão na UTI, quatro estão em ventilação mecânica, com três deles com uso de drogas vasoativas em doses baixas.

Beja o boletim da prefeitura

“Em relação aos 14 pacientes (8 homens e 6 mulheres) vindos de Manaus na noite de 18 de janeiro e que estão internados no HMAP, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) informa que até as 18h deste domingo, 24 de janeiro de 2021:

-7 pacientes estão na UTI. Destes, 4 estão em ventilação mecânica (sendo 3 deles com uso de drogas vasoativas em doses baixas). Outros 3 estão em respiração espontânea, usando altas frações de oxigênio e 2 deles com ventilação não invasiva.

-7 pacientes estão na enfermaria, sendo 6 em uso de oxigênio de baixo fluxo e 1 em ar ambiente.

-Todos os 14 estão isolados dos pacientes locais e sendo tratados por equipes exclusivas.

-A comunicação dos pacientes vindos de Manaus com seus familiares é feita por videochamadas realizadas nos próprios leitos.”