Projeto Ocupa FETEG divulga programação de espetáculos e oficinas

O Ocupa FETEG, da Federação de Teatro de Goiás (FETEG), acontece até o mês de abril com uma programação de atividades gratuitas. E eles já divulgaram as atividades até o mês de fevereiro, que serão on-line devido à pandemia do coronavírus. Os espetáculos podem ser vistos pelo YouTube. Assim, nesta quinta-feira (28/1), às 19h30, ocorre o lançamento desta nova etapa, com o primeiro espetáculo do ano, “Viola Cabocla – A história da viola cantada e contada”, da Cia Usina Cênica, às 20h.

Segundo os organizadores, um dos grandes objetivos da Federação de Teatro de Goiás é criar um diálogo efetivo com filiados e plateia. Assim, de acordo com o vice presidente da FETEG e coordenador de ações do projeto, Norval Berbari, as dificuldades para transportar o Ocupa FETEG para o digital têm gerado muitos aprendizados e bons resultados.

“Estamos com espetáculos com centenas de visualizações e isso para o artista e para os trabalhadores da arte é uma resposta muito gratificante. Temos tido um bom alcance e esperamos acolher ainda mais pessoas nesta nova etapa”.

Espetáculos do Ocupa FETEG

De 28 de janeiro a 27 de fevereiro, cinco grupos sobem ao palco on-line. Assim, além da primeira apresentação no dia 28 de janeiro, no dia 6 de fevereiro acontece o espetáculo “Dois Patetas Espatifados”, do Grupo Trupicão Cia de Teatro. O show acontece às 17h.

Já a Cia de Teatro Nu Escuro apresenta no dia 20 de fevereiro, às 20h, “O cabra que matou as cabras”. O espetáculo utiliza linguagens do teatro de rua, de boneco e do circo. Ademais, para finalizar a programação de fevereiro, os grupos Teatro do Maleiro e Cia Mínima apresentam os espetáculos “Flora e o Passarinho” e “André”. Acontece no dia 27 de fevereiro, às 17h, e às 20h, respectivamente.

É importante ressaltar que ao final de cada exibição, o público é convidado a participar de uma conversa com os artistas e equipe da FETEG, num espaço aberto ao diálogo. Todos os direcionamentos dos bate-papos são informados durante exibição de cada espetáculo.

Oficinas

Para quem se interessa por processos de aprendizagem e formação, os grupos filiados à FETEG oferecem oficinas em formato virtual. Quatro delas têm início no mês de fevereiro e as inscrições são realizadas gratuitamente pela plataforma Sympla. Cada oficina possui dias e horários específicos. As vagas são limitadas.

O universo da música será abordado em “Entendendo a Música – iniciação musical”, ofertada por Adriana Veloso, da Esqueteria Macacos, e “Oficina de Viola Caipira”, ministrada por Catupé, da Usina Cênica. Além disso, para quem tem interesse por artes cênicas, há os cursos “Interpretação para o teatro musical”, ministrada por Ronei Maciel, do Grupo Trupicão e a “Oficina de Teatro Lambe Lambe: Construindo o menor teatro do mundo”, realizada por Gustavo Vale, do Teatro do Maleiro.