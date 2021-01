Ronaldo Caiado sugere lei seca em bares de Goiás a partir das 22h

Em uma reunião com os prefeitos nesta segunda-feira (25/01), o Governador Ronaldo Caiado (DEM), propôs a aplicação da lei seca em bares de Goiás a partir das 22 horas, para tentar controlar ás aglomerações e o aumento da curva dos casos de covi-19 no estado. A reunião está acontecendo nesse exato momento por videoconferência.

Na reunião, Caiado deixou claro que mesmo propondo o uso da lei, a responsabilidade de assinar ou não era de cada prefeito “Quem dá alvará de funcionamento são as prefeituras”, disse Caiado. “O que for deliberado pela maioria é o que vou acolher.” Caiado ainda sugeriu uma força-tarefa para ajudar na fiscalização dos bares do estado durante o uso da lei seca.

Lei seca

Estratégia para diminuir a contaminação da covid-19, já foi adotada em outros estados como: São Paulo, Belo Horizonte. A sugestão para evitar a aglomeração foi feita pela Organização Mundial da Saúde em Abril de 2020, quando a pandemia estava em seus primeiros meses no Brasil.