Gustavo Mendanha destaca modelo de governança em Aparecida ao receber visita de prefeitos

Aparecida de Goiânia vive um marco importante ao aproximar-se dos seus 100 anos de fundação, como um dos maiores polos de investimentos e de turismo de negócios do país. A industrialização da cidade, que conta com sete polos industriais, associada a investimentos públicos essenciais em infraestrutura, educação, saúde, desenvolvimento urbano e tecnologia, fez com que a cidade alcançasse importantes transformações na última década, se tornando vitrine para outros municípios.

O prefeito Gustavo Mendanha pontua que o modelo de governança adotado na administração pública de Aparecida tem despertado interesse em outras cidades de Goiás e do Brasil. “Temos hoje uma gestão fiscal equilibrada e uma gestão inteligente que pensa a modernização da cidade em vários sentidos. Aparecida hoje está no roll de municípios com desenvolvimento em ascensão e que pensa, acima de tudo, na qualidade de vida da população. Isso tem sido notado por outros prefeitos, que têm, inclusive, procurado conhecer o nosso modelo de governança e isso é muito bom”, afirmou.

Gustavo recebeu nesta semana, em seu gabinete na Cidade Administrativa, a visita do prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes (DEM), e da prefeita de Porangatu, Vanuza Valadares (Podemos). A prefeita de Bela Vista de Goiás, Nárcia Kelly (Progressistas), também visitou Gustavo na primeira semana de janeiro. “Trocamos ideias e experiências e, a cada dia, tenho mais convicção de que nosso crescimento está baseado no diálogo e na troca de conhecimento”, afirmou a gestora.

Para o prefeito de Aparecida, a troca de experiência é importante para quem procura fazer uma gestão pública equilibrada e responsável. “Tenho recebido vários colegas prefeitos, inclusive de outros estados, e sempre afirmo que as portas de Aparecida de Goiânia estão abertas para aqueles que querem somar experiências, fazer investimentos e dividir conhecimento sobre uma gestão inteligente. Nossa cidade tem sido destaque em áreas essenciais e seu desenvolvimento serve de exemplo para outros municípios”, destacou Gustavo.

De acordo com o gestor municipal as parcerias com o governo federal e estadual e também com a bancada goiana no Congresso Nacional são também essenciais para garantir investimentos e o desenvolvimento para as cidades. “Temos hoje uma gestão que busca concretizar parcerias com os governos, com nossos deputados e senadores, com a sociedade civil organizada, e que aplica, acima de tudo, o imposto do contribuinte em áreas primordiais. Já avançamos muito nos últimos anos, mas o nosso esforço será redobrado para garantir uma melhor qualidade de vida para os aparecidenses. Determinei empenho dos nossos secretários e servidores para fazermos muito mais pela nossa cidade e sua população”, completou o prefeito de Aparecida.

Os gestores das cidades durante visita a Aparecida aproveitaram para conhecer o Centro de Inteligência Tecnológica (CIT), que armazena todos os dados da prefeitura e ainda comporta duas centrais de videomonitoramento. “As imagens são captadas em tempo real pelas forças de segurança e todo o sistema proporciona maior segurança para nossa população. Essa tecnologia aliada à segurança pública, prestação de contas, rapidez nos processos e modernidade do atendimento tem sido destaque. Eu fico muito feliz e orgulhoso por ter pensado fora da caixinha e estar fazendo nossa cidade um case para o país”, comentou Gustavo ao apresentar o CIT.