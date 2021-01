Saiba quais cidades concordaram com a lei seca proposta por Caiado

Em reunião ontem (25/01) o Governador Ronaldo Caiado (DEM), propôs para os 141 prefeitos que participavam da videoconferência a adesão da lei seca em alguns comércios do estado a partir das 22hs, para tentar diminuir a curva da covid-19. Cerca de 125 prefeitos foram favoráveis à proposta. Um novo decreto com ás novas normas para alguns estabelecimentos deverá ser divulgado hoje a noite.

Concordaram em aderir a proposta ás prefeituras de: Formosa, Goiânia, Aparecida, Luziânia, Anápolis, Santa Helena de Goiás, São Luiz dos Montes Belos, Porangatu, Itumbiara, Minaçu, Abadiânia e outras.

Reunião

Na reunião, Caiado deixou claro que mesmo propondo o uso da lei, a responsabilidade de assinar ou não era de cada prefeito “Quem dá alvará de funcionamento são as prefeituras”, disse Caiado. “O que for deliberado pela maioria é o que vou acolher.” Caiado ainda sugeriu uma força-tarefa para ajudar na fiscalização dos bares do estado durante o uso da lei seca.

A proposta foi construída a partir de uma análise de risco das atividades. A Vigilância em Saúde apontou que a longa permanência em bares é o maior vetor de disseminação do vírus.

Leitos em Goiás

O percentual de ocupação dos leitos de UTI chegou a 74,03% no último domingo (24/01), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Para Caiado, este aumento acentuado nos últimos dias preocupa o governo. “Estamos naquele limite. A transmissibilidade [da Covid-19] tem sido alta. A letalidade tem mantido o percentual de 2% e também temos a preocupação com finais de semana e eventos”, disse.

O governador também pediu “equilíbrio, moderação e conscientização” da população goiana. O estado acumula desde o início da pandemia 338.141 pessoas contaminadas pelo coronavírus e 7.286 mortes provocadas pela doença, segundo dados da SES.

Ainda segundo a pasta O estado recebeu mais 65,5 mil doses de vacina para continuar a campanha de imunização, e essas doses são para profissionais de saúde “esta remessa é exclusivamente para vacinação de trabalhadores de saúde das instituições de saúde”.