Governo de Goiás propõe Lei Seca no Estado para conter coronavírus

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, propôs na tarde desta segunda-feira (25/1), que o Estado inicie uma Lei Seca em todos os municípios. A proposta foi feita em conferência para tratar sobre a pandemia do coronavírus em Goiás, e reuniu prefeitos, parlamentares, poder judiciário e representantes do setor produtivo e também da sociedade civil. A decisão proibiria a venda de bebidas alcoólicas a partir das 22h. Além disso, também haveria um reforço na fiscalização dos eventos. Ainda não há uma data para início do decreto, que teria que ser assinado pelos prefeitos, e não pelo governador.

O evento foi transmitido pelas redes sociais e contou com a participação do titular da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), Ismael Alexandrino. O secretário afirmou que não há, no Estado, discussão sobre a aplicação de lockdown (quando as cidades têm todos os serviços não essenciais fechados). Porém, destacou que há necessidade de alguma ação de restrição nos municípios goianos, devido à alta das internações por conta do coronavírus.

A superintendente da Vigilância Sanitária da SES-GO, Flúvia Amorim, propôs que a Lei Seca nos municípios de Goiás, com proibição de venda de bebidas alcoólicas, se iniciasse a partir das 20h. Entretanto, Caiado propôs que a Lei Seca começasse a partir das 22h, o que foi aceito pela maioria dos prefeitos ou representantes.

Números do coronavírus em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás divulgou nota nesta segunda-feira (25/1) que Goiás teve 1969 casos de coronavírus nas últimas 24h, totalizando 340.110 casos da doença no território goiano. Destes, há o registro de 327.919 pessoas recuperadas e 7.295 óbitos confirmados.

Sobre as vacinas, Goiás recebeu mais 65,5 mil doses da vacina contra a Covid-19 no último fim de semana. Além disso, anunciou a chegada de outras 30 mil para esta quarta-feira (27/1). O lote do fim de semana é da AstraZeneca, enquanto o carregamento de vacinas a ser encaminhado para Goiás ao longo desta semana é da Coronavac.