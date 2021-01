Lei Seca em Goiânia: bares e restaurantes terão de fechar às 23h

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta quarta-feira (27/1) o decreto municipal que aplica Lei Seca no município para conter o contágio do coronavírus. A medida vale a partir desta quinta-feira (28/1). Assim, bares e restaurantes terão que fechar às 23h. Nestes locais, música ao vivo ou em aparelhos eletrônicos só poderá ser executada até às 22h. Além disso, distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência só poderão funcionar até às 22h. A medida foi previamente divulgada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), por meio de seu Twitter.

Na postagem, o chefe do executivo municipal alertou para a necessidade de cada um fazer a sua parte. A mensagem ainda dizia: “Se for preciso sair de casa, use máscara e álcool em gel. Não coloque a si e os outros em risco ao promover ou participar de aglomeração. Devemos nos unir para que tudo isto passe logo”.

Diferenças do decreto estadual que estabelecia Lei Seca em Goiás

As informações sobre o decreto que estabelece Lei Seca em Goiânia, divulgadas pelo prefeito, são diferentes do orientado pelo decreto estadual da terça-feira (26/1). Vale lembrar que, neste caso, por ser uma medida para contenção da Covid-19, o município pode estabelecer suas próprias normas, que sobrepõe ao estabelecido pelo Estado.

O documento estadual foi baseado em uma reunião realizada na segunda-feira (25/1), em videoconferência entre o governador de Goiás Ronaldo Caiado e os prefeitos dos municípios goianos, como medida para conter a pandemia. Assim, restringia o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas em locais de uso público ou coletivo, entre 22h e 6h em todo território goiano.

Em entrevista na noite de quarta-feira (27/1), Rogério Cruz afirmou que as mudanças aconteceram à pedido de autoridades municipais. Segundo o prefeito, a proposta estadual deixaria a fiscalização mais difícil, porque seria necessário entrar em bares e restaurantes da capital para atestar venda e consumo de bebidas alcóolicas.

O decreto do governo estadual já estabelecia que fiscalização o cumprimento das normas caberia às administrações municipais, com apoio das forças policiais do Estado.