Quatro dos pacientes de Manaus transferidos para Aparecida ganham alta

Quatro dos 14 pacientes com covid-19 que haviam sido transferidos de Manaus, no Amazonas, para Aparecida de Goiânia na última semana, receberam alta do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) na manhã desta quarta-feira (27/1). Conforme o diretor de Avaliação e Controle da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida, Luciano de Moura, os pacientes estão curados da doença, mas ainda ficarão em uma residência em Goiânia, bancada pelo governo de Manaus.

O pacientes deram entrada no Hmap na madrugada do dia 19 de janeiro, em estado grave, em razão da crise do oxigênio em seu estado de origem.

Ao todo, 14 pacientes foram transferidos para Aparecida de Goiânia, no entanto, três vieram a óbito. O primeiro foi na tarde de segunda-feira, 25. Uma mulher de 58 anos que apresentou uma piora do quadro clínico e faleceu em menos de 12 horas após o agravamento. O segundo foi na manhã de terça-feira, 26, sendo um homem de 46 anos que estava na UTI. O terceiro ocorreu às 23h16, também nesta terça: uma mulher de 57 anos que estava na UTI desde que chegou ao HMAP.

Os sete pacientes que ficaram na unidade hospitalar continuam isolados e em tratamento contra a covid.