Vice-prefeito de Catalão tem piora no quadro clínico e volta para a UTI

O vice-prefeito de Catalão, João Sebba (PP) voltou para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) na noite de terça-feira (26/01), devido a complicações causadas pela covid-19. Ele tinha recebido alta e chegou a assumir interinamente a cadeira ocupada por Adib Elias (Podemos) que também segue se recuperando da doença no Sírio Libanês em São Paulo.

Segundo o boletim médico, Sebba vem respirando com auxílio de um “cateter nasal”. O quadro clínico está estável, sem febre e consciente. Apesar de responder bem ao tratamento, o prefeito “inspira cuidados da equipe”.

O vice-prefeito já havia sido internado e recebeu alta e chegou a assumir prefeitura de Catalão no dia (25/01), apresentando um novo decreto com medidas mais rígidas para a cidade.

Adib Elias

Há 11 dias internado em uma (UTI) por causa de complicações causadas pelo coronavírus, o prefeito de Catalão, Adib Elias (PODEMOS), pediu licença de suas funções como chefe do Poder Executivo. O político está sendo tratado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o dia 11 de janeiro.

De acordo com o último boletim médico, publicado na noite de terça-feira (27/01), Adib Elias apresenta melhora progressiva, com quadro clínico estável. O comando do Poder Executivo da cidade deve ser assumido pelo presidente da Câmara Municipal, Helson Barbosa de Souza – o Caçula (MDB).

Novo decreto

Devido ao aumento do número de casos e uma possível falta de leitos na cidade, antes de ser internado João Sebba (PP) divulgou um novo decreto na última segunda-feira, (25/01), com medidas mais severas de combate e prevenção à Covid-19. A decisão vem depois de uma alta no número de casos e pela falta de vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais da cidade.

No documento, fica autorizado o funcionamento das atividades econômicas organizadas para a produção de bens ou de prestação de serviço, por 15 dias, de segunda-feira a sexta-feira no horário entre 6h e 18h, e, sábado, domingo e feriado no horário entre 6h e 14h.