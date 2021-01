Árvore nasce em cima de poste em Goiânia

Sabe quando o cotidiano te surpreende? Pois quem passa pelo cruzamento da Rua 4 com a Avenida Paranaíba, no Setor Aeroporto, em Goiânia, pode se deparar com algo inusitado. É que na capital árvore nasce poste sim! E uma pequena árvore brotou em cima de um poste naquela esquina.

Faz meses que a pequena árvore está passando despercebida por muita gente. Por causa do trânsito ou pela correia do dia a dia, é raro que olhou para cima e contemplou.

Mas como árvore nasce em poste? Ninguém sabe. A suposição é que algum passarinho carregou sementes e ela encontrou matéria orgânica suficiente para germinar. E, na verdade, ela continua crescendo. Pelo que pesquisamos, houve outros casos que chamaram atenção pelo País.

Apesar de raro, alguns de nossos leitores no Instagram relataram que há outra árvore em um poste aqui em Goiânia. Esta ficaria na Rua 74, no Centro. Ou seja, já estamos super curiosos para este novo encontro!

https://www.instagram.com/p/BslvHglnc78/