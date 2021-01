Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é eleito o melhor do Brasil

Goiás começa o ano com uma ótima notícia relacionada a Turismo. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste do Estado, foi escolhido o melhor do Brasil. Além disso, está entre os 25 melhores Parques Nacionais do mundo. Os resultados foram apresentados na recente pesquisa do site TripAdvisor, Travelers’ Choice Awards 2021, a maior do ramo de viagens do mundo.

O prêmio da indústria de Turismo é baseado em milhões de avaliações e opiniões de viajantes. Dessa maneira, o reconhecimento anual reflete “o melhor dos melhores” em serviço, qualidade e satisfação do cliente para acomodações, destinos, atrações, restaurantes e experiências. Ademais, segundo o TripAdvisor, a pesquisa destaca não apenas as escolhas populares, mas as experiências que fazem os viajantes voltarem.

Apenas cinco atrativos turísticos do País apareceram nas listas mundiais de melhores destinos: o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e as cidades de Campos do Jordão (SP), Natal (RN), Armação dos Búzios (RJ) e Ubatuba (SP).

A avaliação de quem votou na Chapada dos Veadeiros

Segundo a avaliação dos internautas de todo o mundo, a Chapada dos Veadeiros é ideal para quem quer encontrar belas cachoeiras, piscinas naturais e formações rochosas. Além disso, a natureza foi outro grande diferencial para os turistas, já que a área de conservação ambiental é conhecida por suas trilhas e pela observação de animais selvagens nativos. Atualmente, o Parque, que é gerenciado pela iniciativa privada e tem recebido novos investimentos em infraestrutura para estimular o turismo de aventura e ecológico.

A Região Turística da Chapada dos Veadeiros é composta pelos municípios de Alto Paraíso, Cavalcante, São João D’Aliança, Colinas do Sul e Teresina de Goiás.

A região, inclusive, ganhará mais uma Parque Estadual, na Catarata dos Couros. O anúncio foi feito em junho de 2020. Assim, o local será a primeira unidade de conservação ambiental do Brasil com modelo compartilhado de gestão. Dessa maneira, a área de mais de 5 mil hectares será administrada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás em parceria com a prefeitura de Alto Paraíso.

Nós visitamos o local no início de 2020 e fizemos um vídeo que apresenta a região da Chapada dos Veadeiros. Confira abaixo!