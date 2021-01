Prefeitura de Caldas Novas decreta Lei Seca e cancela carnaval em 2021

O prefeito de Caldas Novas, Kleber Marra, sancionou, na quarta-feira (27/1), Lei Seca no município. O anúncio foi feito por meio de uma live realizada no mesmo dia. Assim, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas está proibido nos locais de uso público ou coletivo na cidade, das 22h e às 6h. Além disso, o funcionamento de estabelecimentos, como bares e restaurantes, só vai até à 0h. As medidas começam a valer nesta quinta-feira (28/1) e também cancelam o tradicional carnaval de Caldas Novas.

De acordo com o prefeito, o decreto traz medidas mais restritivas para conter a propagação da Covid-19 na cidade turística. que alcançou ocupação de 100% dos leitos de UTIs nos últimos dias. “Estamos protegendo o bem maior que nós temos, que é a vida. Peço a consciência, colaboração e compreensão de todos para nos livrarmos desse vírus,” disse Kleber Marra ao garantir que a fiscalização na cidade será efetiva.

O decreto que estipula Lei Seca em Caldas Novas também limita em 70% a taxa de ocupação de hospedagem em toda a rede de hotelaria. Ademais, os condomínios de hospedagens temporárias podem funcionar com, no máximo, 50% de taxa de ocupação.

O documento também traz determinações a respeito do funcionamento dos parques de diversões e trenzinhos da cidade. Agora, além de operar com apenas a metade da ocupação normal, só estão autorizados a funcionar até à 0h. Casamentos, aniversários e eventos comerciais de qualquer natureza só poderão ocorrer mediante autorização prévia da Vigilância Sanitária, além da expedição do Alvará Covid pela prefeitura.

O decreto estadual, assinado pelo governador Ronaldo Caiado na terça-feira (26/1), atribui aos municípios a fiscalização do cumprimento da norma, com apoio das forças policiais do Estado.

Carnaval em Caldas Novas

Além disso, na mesma live, o prefeito de Caldas Novas confirmou que, devido a Lei Seca, não haverá nenhum evento público para comemoração do carnaval na cidade. Contudo, as festividades devem ocorrer em outra data na cidade das águas quentes. “Não teremos nosso tradicional carnaval de Caldas Novas e os moradores e turistas terão que respeitar e cumprir o decreto que acabo de assinar”, enfatizou.