PRF apreende droga avaliada em mais de R$ 1,7 milhão no sudoeste goiano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 14,2 quilos de pasta base de cocaína em duas ocorrências distintas nesta quarta (27/01) e quinta-feira (28/01) na BR 364, em Jataí, na região sudoeste de Goiás. Com as duas apreensões, o prejuízo ao crime organizado ultrapassa R$ 1,7 milhão.

No início desta tarde, policiais rodoviários federais abordaram um veículo na unidade operacional de Jataí. Durante a fiscalização o homem, de 32 anos, aparentava estar nervoso, embora alegasse viajar a serviço da empresa de telecomunicações para a qual trabalha.

Os policiais realizaram buscas no carro, aplicando técnicas de enfrentamento ao narcotráfico, e localizaram, sob os bancos traseiros dez tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 10,6 quilos da droga.

O homem afirmou que saiu de Porto Velho (RO) e foi até Cáceres (MT), onde pegou a droga, e entregaria em Brasília (DF).

Apreensão no ônibus

Um jovem de 21 anos foi detido depois que cães farejadores da PRF farejaram maconha nas bagagens que ele transportava em um ônibus na tarde de ontem (27/01) em Uruaçu, na Br 153, região norte de Goiás.

O ônibus, que seguia de São Bernardo do Campo (SP) para Fortaleza (CE), foi parado para fiscalização na unidade da PRF em Uruaçu. Os cães Turco e Jambo, ambos da raça Pastor Belga de Malinois, farejaram as bagagens e indicaram presença de drogas em uma das malas. Quando os policiais abriram, localizaram cerca de 20 quilos de maconha.

O proprietário da droga também levava uma mochila no bagageiro interno, que continha mais aproximadamente cinco quilos da droga. Ele disse aos policiais que saiu de Joinville e tinha a intenção de transportar a droga ate o interior do Maranhão, no município de São Vicente. O rapaz foi detido e conduzido para a Polícia Civil de Uruaçu.