Caiado suspende feriado de carnaval em Goiás

O Governador Ronaldo Caiado (DEM), afirmou na tarde dessa sexta-feira (29/01), que não haverá ponto facultativo no feriado de carnaval em Goiás. O anúncio foi feito em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais do governador.

De acordo com Caiado, um feriado na situação atual poderia acarretar para um crescimento da curva do número de casos da covid-19 no estado, e devido a situação atual dos leitos de UTI, poderia sobrecarregar os hospitais públicos.

“Vocês sabem que o carnaval não é feriado nacional, é um ponto facultativo. E como tal, eu quero avisar a todas as pessoas que nós não teremos, no estado de Goiás, ponto facultativo nem na nem na terça-feira, nem na segunda-feira que antecede uma data onde se festejava o carnaval. Nós estamos em um crescimento da contaminação de pessoas pelo vírus e qualquer feriado alongado provoca, indiscutivelmente, o aumento da contaminação e uma sobrecarga nos hospitais”, explica.

Além disso, Caiado deixou claro que para conseguir evitar o crescimento do número de casos, precisa da ajuda dos prefeitos ” “Por parte do estado de Goiás eu já estou comunicando e solicitando, também, aos prefeitos que haja uma ação conjunta, porque a preocupação é de todos nós e dos 7 milhões e 200 mil goianos”, afirmou.

Pandemia em Goiás

O percentual de ocupação dos leitos de UTI chegou a 74,03% no último domingo (24/01), segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Para Caiado, este aumento acentuado nos últimos dias preocupa o governo. “Estamos naquele limite. A transmissibilidade [da Covid-19] tem sido alta. A letalidade tem mantido o percentual de 2% e também temos a preocupação com finais de semana e eventos”, disse.

Para tentar diminuir a contaminação Caiado propôs a lei seca em alguns estabelecimentos dos estado, que devem ser fechados ás 22hs. A proposta foi construída a partir de uma análise de risco das atividades. A Vigilância em Saúde apontou que a longa permanência em bares é o maior vetor de disseminação do vírus.