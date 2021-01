Morre quarto paciente de Manaus que estava em Aparecida de Goiânia

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia confirmou o óbito do quarto paciente de Manaus que estava internado no município. Dos 14 pacientes com covid-19 que chegaram do estado do Amazonas no dia 18 de janeiro, quatro receberam alta e quatro não resistiram às complicações da doença e faleceram.

A última morte foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (29/1), por volta das 2h50. Agora, seis pacientes do grupo de 14 estão internados no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, o Hmap.

Segundo a prefeitura, quanto a esses seis – três homens e três mulheres – vindos de Manaus, três estão na unidade de terapia intensiva (UTI), com dois deles em ventilação mecânica.

Veja o boletim completo divulgado pela Prefeitura de Aparecida

“Em relação aos 6 pacientes (3 homens e 3 mulheres) vindos de Manaus na noite de 18 de janeiro e que estão internados no HMAP, a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) informa que até as 8h desta sexta-feira, 29 de janeiro de 2021:

-3 pacientes estão na UTI. Destes, 2 estão em ventilação mecânica e 1 está em respiração espontânea com uso de máscara facial e sob ventilação não invasiva.

-3 pacientes estão na enfermaria, sendo 2 em uso de oxigênio em doses baixas e 1 em respiração espontânea. Sem previsão de altas nas próximas 24h.

-Houve 4 óbitos dentre os pacientes vindos de Manaus. O primeiro foi na tarde da segunda-feira, 25 de janeiro: uma mulher de 58 anos que apresentou uma piora do quadro clínico e faleceu em menos de 12 horas após o agravamento. O segundo foi às 7h36 da terça-feira, 26 de janeiro: um homem de 46 anos que estava na UTI. O terceiro ocorreu às 23h16, também na terça: uma mulher de 57 anos que estava na UTI desde que chegou ao HMAP. O quarto foi um homem de 58 anos falecido às 2h50 desta sexta-feira, 29 de janeiro.

-Todos os 6 estão isolados dos pacientes locais e sendo tratados por equipes exclusivas.

-A comunicação dos pacientes vindos de Manaus com seus familiares é feita por videochamadas realizadas nos próprios leitos.”