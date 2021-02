Bloco Não é Não, de Goiânia, fará carnaval virtual em 2021

O Bloco Não é Não, que levou milhares de pessoas às ruas do Centro de Goiânia no carnaval em 2020, fará uma festa virtual neste ano. O evento acontece no dia 16 de fevereiro, terça-feira de carnaval, a partir das 20h. Assim, será realizado em parceria com o grupo musical Coró Mulher e terá transmissão direto do picadeiro do Circo Laheto, no Jardim Goiás. Não haverá cobrança para participar da live, mas quem quiser poderá ajudar na “vaquinha virtual” para o circo, que sofreu avarias durante uma chuva em janeiro.

No carnaval 2021, o enredo do Bloco Não é Não será “O Amor está no Ar – Respirar VIDA, Inspirar ALEGRIA”. Além disso, as musas goianas da Era de Ouro do Rádio serão homenageadas com muito samba e batuques.

Com um grande sucesso de Dalva de Oliveira, Cláudia Viera homenageará a cantora Marlene Silva, que iniciou sua carreira na Rádio Clube, em Goiânia. Ademais, com sucessos de Carmem Miranda, Nunna Queer vai homenagear as pioneiras do Rádio em Goiânia, Dalva de Oliveira e Divina Jordão.

A porta estandarte do Bloco Não é Não irá reverenciar Eros Volúsia. A bailarina já levou aos grandes palcos a riqueza das danças de origens negras e indígenas. Assim, foi a primeira a dançar samba com sapatilhas de balé e defendeu a participação de todas as etnias em seus bailados.

Pelas redes sociais, o Bloco Não é Não, Coró Mulher e Circo Laheto reforçaram que, mesmo durante as gravações do carnaval virtual, não promoverá aglomerações, respeitando os protocolos.

Sem ponto facultativo no carnaval

Devido a pandemia do coronavírus, os servidores da Prefeitura de Goiânia e também do Estado não terão ponto facultativo durante o carnaval em 2021. Ambas as decisões foram tomadas durante o último fim de semana do mês de janeiro. Dessa maneira, os servidores irão trabalhar normalmente nos dias 15 e 16 de fevereiro. O objetivo é inibir viagens e, consequentemente, aglomerações.