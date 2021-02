Lissauer Vieira é reempossado presidente da Alego e fala em “diálogo e transparência”

Em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (1/2), o deputado estadual Lissauer Vieira (PSB) foi reconduzido ao cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), ao lado dos novos vice-presidentes e secretários que comporão a Mesa Diretora pelos próximos dois anos. Em entrevista, o presidente se referiu à última legislatura como sendo de “muitas dificuldades” e prometeu focar no diálogo e na transparência na atual.

Segundo o presidente, os últimos dois anos foram de reequilíbrio financeiro para o Estado de Goiás e que contou integralmente com o Plenário da Alego. Além disso, Vieira lembrou as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, que levou a Alego a aprovar, inclusive, estado de calamidade pública e de emergência na Saúde no Estado.

“Por conta da pandemia da covid-19, ainda não vivemos um momento de total conforto, mas o governador Ronaldo Caiado tem trabalhado com muita responsabilidade e respeito entre os Poderes para conduzirmos Goiás e dar novos rumos para a administração pública, principalmente nas questões de investimentos de políticas públicas”, afirmou.

Quanto à nova gestão, Vieira projeta os próximos anos como sendo aparados pela harmonia entre os Poderes e pela transparência na atuação parlamentar. ” Agora vamos viver os próximos dois anos com muitos desafios, mas renovando essa parceria do diálogo, da transparência e da liberdade de expressão entre os Poderes Legislativo e Executivo, primando pela independência, respeito e harmonia”, finalizou.

Confira como ficou a Mesa Diretora

Após a solenidade realizada hoje, foram escolhidos os novos presidente, vice-presidentes e secretários que comporão a legislatura do biênio 2021-2023. Veja como ficou:

Lissauer Vieira (PSB) – Presidência

Henrique Arantes (MDB) – 1ª vice-presidência

Cairo Salim (Pros) – 2ª vice-presidência

Major Araújo (PSL) – 3ª vice-presidência

Álvaro Guimarães (DEM) – Primeira Secretaria

Julio Pina (PRTB) – Segunda Secretaria

Tião Caroço (sem partido) – Terceira secretaria

Iso Moreira (DEM) – Quarta Secretaria