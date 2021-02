Sexto paciente que veio de Manaus recebe alta em Hospital de Aparecida de Goiânia

Após os 5 que já deixaram o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), hoje foi a vez do senhor Mario Ney Lima, 50 anos de idade, receber a alta médica após 14 dias internado, sendo 5 destes na UTI. Ele deixou o hospital por volta das 11h30 após a tradicional despedida da equipe da unidade com aplausos e agradecimentos emocionados.

Segundo a equipe multidisciplinar do HMAP, responsável pelo atendimento aos manauaras, Mario faz parte do grupo de 14 pessoas que no último dia 18 de janeiro vieram da capital amazonense. Eles foram transferidos para ser tratados contra a Covid-19 em Goiás por causa do colapso da rede hospitalar em Manaus.

As altas dos amazonenses foram anunciadas no início da semana passada pelo prefeito Gustavo Mendanha, que comemorou a cura dos pacientes, lamentou as vidas perdidas por causa da Covid-19 e destacou que “a pandemia não acabou, a população precisa manter o distanciamento social e os cuidados preventivos, como a higienização das mãos e o uso de máscaras sempre que estiver na rua ou com outras pessoas.”

Vidas perdidas

Segundo a equipe do HMAP, houve, até momento, 4 óbitos dentre os pacientes vindos de Manaus. O primeiro foi na tarde de segunda-feira, 25 de janeiro: uma mulher de 58 anos que apresentou piora do quadro clínico e faleceu em menos de 12 horas após o agravamento. O segundo foi às 7h36 da terça-feira, 26 de janeiro: um homem de 46 anos que estava na UTI. O terceiro ocorreu às 23h16, também na terça: uma mulher de 57 anos que estava na UTI desde que chegou ao HMAP. O quarto foi um homem de 58 anos falecido às 2h50 na sexta-feira, 29 de janeiro.

No HMAP, segundo informações da gerente administrativa e financeira do Núcleo Interno de Regulação (NIR), Lorena Nunes Mota, todos os pacientes com COVID-19 são tratados pela equipe multidisciplinar, gerenciada pela fisioterapeuta Eliene Rosa da Silva, juntamente com as equipes médica e de enfermagem. Os vindos de Manaus têm uma equipe exclusiva para atendê-los separadamente dos pacientes locais.

Vinda para Goiás

O avião que trouxe 18 pacientes vindos do Amazonas aterrissou na Aeroporto Santa Genoveva (Goiânia) às 23h20 do último dia 18 de janeiro. No local, já estavam a postos ambulâncias do Samu de Goiânia para fazer a transferência de 6 pacientes para o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HCUFG) e de outros 12 para o HMAP, sendo que, no meio da madrugada, dois que estavam no HC foram transferidos para Aparecida.