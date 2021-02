Goiás concluiu vacinação em idosos de asilos e abrigos, diz governo

O governo de Goiás anunciou, nesta terça-feira (2/2), que concluiu, em 10 dias, a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19 nos 8,7 mil moradores das 209 instituições de longa permanência para idosos (Ilpis) que existem no estado. O grupo faz parte dos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e, portanto, as 183 mil doses que chegaram a Goiás, no dia 18 de janeiro, foram direcionadas a ele e aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à doença.

Pessoas com deficiência institucionalizadas e indígenas aldeados também estavam nesse grupo prioritário. O carregamento foi suficiente para imunizar 87 mil pessoas. A segunda aplicação deve ocorrer em fevereiro. Conforme a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), concluída essa vacinação dos idosos assistidos por instituições de longa permanência, os esforços “serão para conseguir mais doses e, ainda junto com os profissionais da saúde, imunizar, o quanto antes, as pessoas com mais de 80 anos que não vivem nas Ilpis, um grupo de altíssimo risco”.

O governador Ronaldo Caiado informou ainda, na manhã de segunda-feira (1/2), que o estado possui 91 mil doses da Coronavac, que estão reservadas para a segunda etapa. Ele explicou que aguarda a garantia do Ministério da Saúde da vinda de mais doses para que essas em estoque possam ser liberadas. “Nós poderíamos avançar com mais 91 mil doses para todos os idosos”, argumentou.

Das 209 instituições que receberam a imunização, 130 são privadas sem fins lucrativos, 61 públicas e 18 privadas com fins lucrativos. A lista inclui Ilpis e Casas-Lares, governamentais ou geridas por organizações sociais.

Em Goiânia, a primeira Ilpi a receber a equipe de imunização foi a Apóstolo Tomé, que abriga aproximadamente 70 idosos. A Seds deu suporte às secretarias municipais de saúde, responsáveis pela aplicação.