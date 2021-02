Passe livre estudantil abre período para inscrições e recadastramento em Anápolis e Goiânia

Os estudantes da região Metropolitana de Goiânia e Anápolis já podem fazer o cadastro ou o recadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE) que início ontem (02/02). O benefício concede a isenção da tarifa do transporte coletivo para alunos.

Apesar disso, como as aulas não estão em formato presencial a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Seds), o estudante que tiver o cadastro aprovado ganhará as passagens apenas quando a instituição informar que as aulas presenciais serão retomadas.

O prazo final para ás inscrições e o recadastramento termina em 31 de março. Os estudantes de Goiânia podem fazer a inscrição pela internet, já os de Anápolis devem fazer de forma presencial.

Inscrição

Os estudantes devem fazer o procedimento de cadastro ou atualização do benefício por meio do site do programa. O acompanhamento da aprovação do benefício também é feito pelo portal em um prazo de até dez dias, para os novatos. A confecção do cartão demora mais cinco dias.

Após ser aprovado, o aluno tem que ir a uma unidade do Vapt Vupt para retirar o cartão. Para isso, é necessário agendar o atendimento por meio do site do Vapt Vupt.

Os estudantes anapolinos devem fazer o procedimento presencialmente. Os alunos que já têm o Passe Livre devem solicitar a atualização na instituição de ensino que está matriculado. Já os novatos devem comparecer à sede da Urban – Passe Livre Estudantil, localizada na Rua General Joaquim Inácio, nº 206, Setor Central. A análise do pedido do cartão é feita no mesmo local, em um prazo de até sete dias, e pode ser acompanhada pelos telefones (62) 99206-7964 e (62) 99360-2568.

Após a solicitação ser aprovada, o aluno ou responsável deverá se dirigir à unidade de referência do terminal Urbano de Anápolis, na Rua Tonico de Pina, Setor Central, para retirar o cartão e documento com foto. Com os cartões em mãos, os beneficiários deverão fazer a ativação do benefício em uma das unidades do Vapt Vupt em Anápolis, mediante agendamento no site do Vapt Vupt.