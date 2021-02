Liga dos Blocos de Rua de Goiânia cancela desfiles durante o carnaval

A Liga dos Blocos de Rua de Goiânia, formada por 20 blocos carnavalescos, publicou, nesta terça-feira (2/2), um manifesto em que informa a decisão de não participar do carnaval em 2021. A medida foi tomada “em solidariedade às pessoas que perderam entes queridos” devido a pandemia do coronavírus. Além disso, também respeita as recomendações das autoridades sanitárias de evitar aglomerações e manter o distanciamento social nesse momento.

A entidade também faz um apelo para outros movimentos culturais e a população goianiense adotem a mesma atitude. Assim, segundo eles será possível ajudar a diminuir contaminações e mortes pelo novo coronavírus em Goiás.

A Liga ainda afirmou que, em breve, irá divulgar uma programação virtual. O Bloco Não é Não já lançou seu carnaval virtual, que será realizado junto com o grupo Coró Mulher.

Manifesto da Liga de Blocos de Rua de Goiânia faz apelo aos goianienses

O manifesto da Liga dos Blocos de Rua de Goiânia afirma que os organizadores dos blocos são conscientes e compreendem a gravidade da crise sanitária que o Brasil e o mundo vivem. Além disso, que acreditam na ciência e no valor da vida e da saúde das pessoas. Ademais, que os blocos buscam “a alegria, a brincadeira, a sensualidade, a diversidade, a dança e a música”. Segundo eles, estes elementos “andam de mãos dadas com os princípios do respeito e do cuidado com o outro”.

Por isso, segundo o manifesto, “em profunda solidariedade às pessoas que perderam amigos, amigas e entes queridos” a Liga dos Blocos de Ruas de Goiânia declarou que não irá desfilar nas ruas no carnaval de 2021. Assim, o carnaval será apenas com programação on-line transmitida pelas redes sociais.

Ao fim do manifesto, a Liga dos Blocos de Rua de Goiânia pede para que todas as forças e movimentos culturais, além dos moradores de Goiânia, se juntem nessa decisão de não fazer festas e, consequentemente, aglomerações.

Assinaram o manifesto da Liga, que cancela desfiles no carnaval em Goiânia, os blocos: Acadêmicos do Mé, Bebê Elétrico, Coró Mulher, Coró de Pau, Balbúrdia, Desencuca e do Caçador. Além disso, Bloco do Esquenta LGBTI+, do Mancha, do Pequi, Bloco do SeuVagem e Bloco Eu nasci assim mas não sou Gabriela. Ademais, assinam o Bloco Jazz pra Cachorro, Bloco Não é Não, Não Encha Meu Sax e Bloco Socialista. Há ainda assinaturas do CarnaFolia LGBTI #BlocoDaDiversidade, Carrinho de Mão Elétrico, Sobe no Meu Trem, Grito Rock Goiânia e Queermada Gyn.