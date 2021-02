Mais dois pacientes de Manaus morrem no Hospital das Clínicas, em Goiânia

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) confirmou, na manhã desta quarta-feira (3/2), o óbito de mais dois pacientes de Manaus que estavam internados na unidade. O homem e a mulher, de 47 e 41 anos respectivamente, estavam nos grupos de manauras que foram transferidos para Goiás em decorrência do colapso na Saúde do estado do Amazonas.

De acordo com o HC-UFG, a mulher teve a morte confirmada às 4h27 e o homem, às 5h34 – apenas sete minutos de diferença de uma para a outra. Ainda conforme a unidade hospitalar, os dois pacientes estavam internados na unidade de terapia intensiva (UTI), em estado gravíssimo, recebendo ventilação mecânica invasiva (entubados) e apresentaram uma aceleração intensa do agravamento do quadro nas últimas 24h.

A transferência dos corpos seguirá os trâmites definidos pelo Ministério da Saúde. A equipe psicossocial se encarregará do acolhimento aos familiares. “O HC-UFG e a Ebserh lamentam essas duas perdas e se solidarizam com as famílias”, disse, em nota, o hospital.

Outros três pacientes de Manaus que estavam internados na unidade também tiveram o óbito confirmado recentemente.

Ao Dia Online, o HC-UFG afirmou que a confirmação da quantidade atual de pacientes manauaras na unidade se dará após a coletiva de imprensa de hoje.