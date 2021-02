Prefeito Rogério Cruz avalia flexibilização da lei seca em Goiânia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), afirmou que avalia flexibilizar as medidas da lei seca implementadas na capital por meio de decreto publicado na última semana. Conforme o gestor, uma reunião a ser realizada hoje, quarta-feira (3/2), deve resultar em um novo decreto com mudanças na forma de atuação do comércio local contra o coronavírus. O último decreto, de nº 690, impõe restrições de horários para o funcionamento de bares e distribuidoras em Goiânia.

Em entrevista a um veículo local, Cruz disse que o decreto publicado pelo governo de Goiás, que determina a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, distribuidoras e afins a partir das 22h “seria uma fiscalização muito difícil”, o que demandou o decreto municipal, que determina o fechamento de distribuidoras de bebidas às 20h e de bares às 23h.

No entanto, o prefeito sinalizou que não deve trazer mais restrições a outros tipos de estabelecimentos em Goiânia e que vai flexibilizar as já existentes. “Estaremos em reunião [nesta quarta] para que tenhamos um novo decreto com alinhamento entre todas essas entidades e, assim, possamos trazer soluções e benefícios para a população, comerciantes e empresários”, declarou Cruz.

Sem restrições a igrejas

Ainda de acordo com o gestor, os templos religiosos também não devem sofrer restrições e proibições uma vez que, segundo ele, “ainda estão embaixo de um decreto válido” e seguindo corretamente os protocolos. ” Visito as igrejas evangélicas e vejo que estão obedecendo protocolos e não vejo nenhum motivo para mexer”, disse.

“No início da pandemia, observamos muitas pessoas sofrendo de depressão. O que ajudava essas pessoas? A igreja católica ou a instituição evangélica aberta. A pessoa entra, tem atendimento e se sente bem”, concluiu.