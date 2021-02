Saiba quem tem direito ao auxílio emergencial da Prefeitura de Goiânia

A Prefeitura de Goiânia apresentou ontem (03/02), na Câmara Municipal de Vereadores um Projeto de Lei que prevê a criação de um auxílio de R$ 300 para famílias de baixa renda na capital. O projeto Renda Família pode beneficiar mais de 50 mil famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e terá duração de seis meses.

Se aprovado, durante seis meses, famílias que moram em imóveis com valor venal de até R$ 100 mil e moradores que estejam desempregados receberão o recurso através de um cartão, que será entregue preferencialmente à mulher responsável pela família, para que ela administre os gastos.

Perfil

Para ter acesso ao benefício é necessário, de acordo com a proposta, ser maior de 18 anos. O cadastro deverá ser requerido no prazo estabelecido, por meio de formulário disponibilizado em plataforma digital pela Prefeitura de Goiânia. Nele, deverão constar nome completo e CPF de todas as pessoas maiores de 16 anos que residam na residência e o número de inscrição do imóvel, mesmo que seja cedido ou alugado.

“Será feito um apoio a todas as famílias vulneráveis através de um cartão do Renda Família. Esse cartão terá um saldo mensal de R$ 300 durante seis meses. Será entregue preferencialmente nas mãos das mulheres donas de casa para cuidar das crianças e da alimentação da casa”, disse o prefeito Rogério Cruz ontem durante coletiva de imprensa.

A previsão da Prefeitura é de que o benefício comece a ser disponibilizado para as famílias a partir do próximo mês. No entanto, um PL proposto pelo vereador Kleybe Morais (MDB) propõe um auxílio no valor de R$ 500, por este motivo a proposta da Prefeitura está sofrendo um entrave na Comissão de Constituição e Justiça, pois a Casa não pode tramitar dois projetos semelhantes. O vereador informou que retira a proposta dele, se a Prefeitura aumentar o valor do PL para R$ 500.