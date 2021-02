Aparecida de Goiânia abre drive-thru de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia inaugura, na manhã desta quinta-feira (4/1), o primeiro posto fixo de vacinação contra a Covid-19 da cidade. Localizado na Cidade Administrativa, região central do município, a base funcionará de segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, sem necessidade de agendamento prévio. Dessa maneira, no drive-thru serão imunizados profissionais da área da Saúde e idosos acima de 85 anos.

Para os idosos, basta apresentar o documento de identidade, CPF ou Cartão SUS e comprovante de endereço de Aparecida de Goiânia. Ademais, os profissionais da Saúde também devem apresentar comprovante de vínculo profissional ou carteira profissional. Além desses previstos para o posto fixo, pacientes acamados também serão imunizados contra o coronavírus após agendamento telefônico pelo número (62) 3545-5868.

“Nossa expectativa é para ainda esta semana ampliar os postos fixos de vacinação. Um novo drive-thru deve entrar em funcionamento no Jardim Boa Esperança, ao lado do Centro de Especialidades, e as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Andrade Reis também vão oferecer a imunização contra a Covid-19 para o público definido. Dessa forma, estaremos ampliando o acesso para as diversas regiões da nossa cidade”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Próximos passos da vacinação em Aparecida de Goiânia

Ao todo, segundo informações do Governo Federal, Aparecida de Goiânia receberá, nesta primeira fase, 200 mil doses de vacinas. O planejamento do Ministério da Saúde (MS) é para que, conforme outras remessas cheguem em Goiás, a vacinação seja ampliada para todos os idosos, pessoas com comorbidades e profissionais de segurança e salvamento. Além disso, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade, profissionais do transporte coletivo e caminhoneiros. Esses grupos estão divididos em quatro fases da Campanha de Vacinação contra a Covid-19.