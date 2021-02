Com cachorro no colo, Iris Rezende recebe visita de Ronaldo Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Dem), visitou, na manhã desta quinta-feira (4/2), o ex-governador do estado e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB). O encontro foi marcado por descontração e também assuntos da pauta política. A reunião contou ainda com um terceiro participante, o vira-lata caramelo Barack, pet do emedebista, que ficou em seu colo durante a conversa com o governador democrata.

A visita ocorreu no escritório político de Iris, em Goiânia. Pelo Twitter, o ex-prefeito, sem entrar em detalhes quanto à pauta discutida, comentou o evento e elogiou o governador. “Receber o governador Ronaldo Caiado é sempre motivo de alegria. Um amigo que a vida pública me deu. Hoje tivemos a oportunidade de falar sobre inúmeras questões do nosso Estado. Bom ver sua liderança, sua motivação. Ele trabalha incessantemente por Goiás”, escreveu.

Aposentado

Aos 87 anos, Iris Rezende deixou oficialmente a política no final do ano passado, após o pleito de 2020. Chegou-se a cogitar, na época, a possibilidade do octogenário concorrer às eleições municipais – e o próprio Iris sinalizou na ocasião, em algumas vezes, que poderia lançar seu nome. No entanto, o emedebista cumpriu sua promessa de, além de não concorrer, fazer daquele seu último ano na política.

Com 60 anos de vida pública, Iris foi prefeito, governador, deputado, senador e ministro da República. Seu último mandato foi como prefeito de Goiânia, cargo que deixou com aprovação de mais de 67%, segundo pesquisa do Grupom.