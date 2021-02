Homem é preso suspeito de estuprar e roubar mulheres no interior de Goiás

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia (DP) da Cidade Ocidental, cumpriu nessa quarta-feira (03/02) o mandado de prisão preventiva de Ronaldo da Silva Conceição, de 35 anos, investigado por vários crimes de roubo e estupro na Cidade Ocidental, município do interior Goiás . O investigado estava foragido e foi preso ontem no Pará, pela equipe da Delegacia de Polícia de Marabá.

A DP da Cidade Ocidental tomou conhecimento dos crimes no mês de maio de 2018. Depois de várias ocorrências registradas, as autoridades policiais iniciaram o inquérito. Na oportunidade, duas vítimas estiveram na unidade policial e noticiaram que foram abordadas por um homem, na ocasião o acusado utilizou um lenço e uma camiseta no rosto e praticou contra elas violências sexuais e, em seguida, o crime de roubo.

Crimes

Durante as investigações, os policiais apuraram que o autor dos fatos monitorava a rotina das vítimas, uma vez que, de acordo com o depoimento de uma delas, após saltar o muro de sua residência, o homem perguntou “se seu esposo, após deixar seus filhos na escola, se deslocaria direto para seu trabalho ou voltaria ali”.

Nos depoimentos das vítimas, ficou claro que o suspeito mantinha o mesmos costumes: invadia a residência, simulava estar na posse de uma arma, ordenava que a vítima retirasse suas vestimentas e, quando resistido por elas, as amarrava e mantinha relações sexuais. O autor, em uma das violências, chegou a ordenar que a filha de uma das vítimas, de apenas três anos, se deitasse ao lado da mãe, para assistir o estupro.

Em todas as situações, o homem agia com muita agressividade, amarrando-as vítimas pelos braços e, em alguns casos, pelo pescoço. Após consumar o ato sexual, vasculhava a residência das vítimas, roubava objetos de uso feminino, como “chapinhas de cabelo” e maquiagens, além de aparelhos de celulares e tablets. Algumas vezes, agredia a mulher. Uma das vítimas precisou ser atendida em um hospital de Brasília.

Uma outra vítima, um mês após o crime, soube que estava gestante e precisou ser submetida ao aborto humanitário. Somente após tomar conhecimento da situação, foi que se encorajou a noticiar os fatos às autoridades policias pois, à época, temeu que o autor voltasse.

Ameaças

Além disso, o suspeito, na posse de um dos aparelhos celulares roubados de uma das vítimas, passou a enviar vídeos pornográficos, com cenas obscenas, para os contatos salvos na agenda telefônica. Também proferiu ameaças afirmando que “sentia saudades e voltaria”.

Depois de meses de investigações, a equipe da DP de Cidade Ocidental chegou ao autor dos crimes. O delegado apresentou pela prisão preventiva do investigado, medida deferida pelo juízo local. Na época, o investigado conseguiu fugir e estava foragido, sendo preso agora no Pará após compartilhamento de informações entre as duas polícias civis.