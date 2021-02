Idosos com mais de 80 anos terão prioridade na vacinação em Goiás

Em uma live, realizada na tarde desta sexta-feira (5/2), o governador Ronaldo Caiado afirmou que, a partir de agora, os idosos acima de 80 anos terão prioridade na vacinação contra a Covid-19 em Goiás. “Terminamos (de vacinar os idosos acima de 80 anos), baixamos para (pessoas com) 70 anos. Depois, 60 (anos). Essa é a regra que vamos impor no Estado”, disse.

O governador ainda argumentou que a estratégia tem como objetivo proteger a população mais vulnerável ao coronavírus. Além disso, segundo Caiado, visa diminuir o número de pessoas que vão para as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

“Você vê que tem pessoas jovens recebendo vacinas e que não estão no embate direto (da pandemia). Deixarmos nossos goianos de 80 anos acima aguardando não é lógico. A maior incidência de óbitos e complicações que temos é em pessoas acima de 60 anos de idade, principalmente os acima de 80 anos de idade. Esse é um caso grave e que nós temos que tomar providência”, afirmou.

O Estado recebe do governo federal, ainda nesta sexta-feira (5/2), mais uma remessa da vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Porém, ainda aguarda um parecer do Ministério da Saúde a respeito da quantidade de imunizantes que serão enviados para a vacinação em Goiás.

Reunião com a China sobre vacina contra a Covid-19

Durante a live, o governador ainda falou sobre a reunião, por videoconferência, com o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, que ocorreu pela manhã nesta sexta (5/2). Ele e outros políticos que participam do Fórum de Governadores solicitaram à China o envio de mais insumos para a produção da vacina contra a Covid-19 em território brasileiro.

A ideia é que o Brasil ofereça sua grande capacidade de produção. Os números podem chegar a 1,5 milhão de vacinas por dia, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), bem como pelo Instituto Butantan. Ademais, o Brasil teria prioridade no uso das doses.

“No momento em que eles (os chineses) nos ajudarem nesse volume de insumos, quando atingirmos a taxa de vacinação de pessoas acima de 60 anos, que é a faixa mais vulnerável, nós podemos, em contrapartida, enviar a vacina para outros países que estão na mesma situação que a nossa”, argumentou. Segundo o governador, essa estratégia seria eficaz para conter a curva da Covid-19 e, ao mesmo tempo, aliviar a demanda hospitalar.