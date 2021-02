Polícia prende em Goiás suspeitos de roubar banco no Pará

A Polícia Civil de Goiás prendeu, na última quinta-feira (4/2), um homem e uma mulher suspeitos de envolvimento no roubo de uma agência do Banco do Brasil no município de Cametá, no estado do Pará. A dupla, que foi capturada no munício de Águas Lindas, em Goiás, teria integrado um grupo de 12 assaltantes que tomou a cidade onde o crime foi cometido e fez, inclusive, moradores como reféns.

O crime ocorreu no dia 2 de dezembro do ano passado, no Pará. Conforme a polícia, o grupo fortemente armado utilizou moradores da cidade como reféns para atacar com explosivos a agência bancária, cercando e atirando contra o quartel da Polícia Militar. Na ação criminosa, um refém foi atingido e morreu na praça central da cidade após ser alvejado com um disparo na cabeça efetuado por um dos criminosos.

Ainda conforme a Polícia Civil, as investigações apontaram que os indivíduos presos em Águas Lindas tiveram participação direta no planejamento, financiamento e execução do delito. A dupla – um homem de 27 anos, com antecedentes por lesão corporal e estelionato; e uma mulher de 30 anos, com passagem policial por furto qualificado – reside em Goiás há aproximadamente 5 anos.

As prisões

Durante a deflagração da ação, realizada por meio do Grupo Antirroubo a Bancos da Delegacia de Investigações Criminais (GAB/DEIC), em apoio a operação Strike, desencadeada pela Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA) do Estado do Pará, foram apreendidos aparelhos celulares, drogas e um veículo utilizado na logística do bando e preparação do roubo.

A polícia também lavrou auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas contra os indivíduos presos, além de apreender 1,5 quilo de maconha na casa em que moravam. Outros dois indivíduos envolvidos com o crime já haviam sido presos anteriormente, um deles em 17 de dezembro de 2020 e outro no dia 3/2 deste ano, respectivamente, nas cidades de Wanderlândia, no Tocantins, e Tucuruí, no Pará.