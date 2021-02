Prefeitura de Goiânia abre 720 vagas para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Goiânia, por meio do Sine Municipal, anunciou nesta sexta-feira (05/02) a abertura de inscrições para cursos de qualificação profissional. É uma excelente oportunidade para quem busca uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. São 720 vagas em 30 modalidades diferentes.

Segundo o secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, Carlos Júnior, não é exigida escolaridade mínima para ingresso. “A Prefeitura tem essa preocupação com as pessoas que, por algum motivo estão desempregadas, por isso, não há custos. Além disso, é oferecido material didático, vale-transporte e lanche para as pessoas. A carga horária varia de 40 a 160 horas”, explica Carlos Júnior.

As aulas serão ministradas em três turnos diferentes: matutino, vespertino e noturno. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (08/02) na sede do Sine Goiânia (Rua 1, nº 146, setor Central). É necessário levar os documentos pessoais, incluindo número do PIS e comprovante de endereço. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

Entre os cursos estão de porteiro, garçom, informática básica e intermediária, barbeiro e design de barbas, libras e linguagem de sinais, cabeleireiro dentre uma série de outros cursos. Tem até o de “Coaching uma ferramenta para o desenvolvimento” afirmou o órgão.

Mercado de trabalho

Mesmo com a crise econômica, o mercado brasileiro precisa de mão de obra qualificada em diversos postos de trabalho. Nesse sentido, os cursos profissionalizantes oferecem uma oportunidade de aprender determinados conteúdos rapidamente e contribuir para o crescimento das empresas. Com isso, toda a sociedade é beneficiada, pois o sucesso de um negócio movimenta a economia e contribui ainda mais para o aumento das ofertas de emprego.

Inclusive, um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que 62,58% dos alunos que cursaram o ensino profissionalizante obtiveram um emprego na área. A pesquisa ainda mostra ainda que 65,61% dos estudantes informaram que os cursos livres ensinaram o conteúdo necessário para o bom desempenho no emprego.