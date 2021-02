Chuva abre cratera em rua de Goiânia

Uma enorme cratera se abriu na manhã deste sábado (6/2) na rua FL 20, no setor Parque das Flores, em Goiânia, após a forte chuva que caiu na região. O buraco teria sido provocado pela enxurrada, que destruiu parte da via. Segundo a Defesa Civil, a área seria de domínio da Saneago e a cratera deixou à vista, inclusive, o que parece ser uma espécie de duto da companhia.

Ainda segundo a Defesa Civil, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT) também foram acionadas. O local foi interditado e, felizmente, ninguém ficou ferido. As imagens do buraco impressionam. Veja abaixo:

De acordo com a Defesa Civil, a área que se abriu seria pertencente à Saneago. A reportagem do Dia Online entrou em contato com a companhia sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.