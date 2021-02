Deputado quer tornar cidade mineira a Capital do Pequi

O deputado federal mineiro Marcelo Freitas (PSL) apresentou um projeto de lei que está irritando os goianos, pelo menos, na internet. Afinal, ele pretende tornar a cidade de Montes Claros (MG) a “Capital Nacional do Pequi”. O fruto do Cerrado também é típico da gastronomia regional de Goiás e um dos alimentos que fazem parte da identidade cultural do Estado.

Até o governador de Goiás já entrou na polêmica, utilizando do humor e ironia em suas rede sociais. Assim, em um post no Twitter, Ronaldo Caiado disse que “não tem base essa história”, já que o pequi está no “DNA goiano”.

No projeto de lei, que quer transformar Montes Claros na Capital do Pequi, o político de Minas Gerais justifica o título para a cidade alegando que bares e restaurantes locais elaboram pratos com ingredientes típicos do cerrado, “tendo como carro-chefe o tradicional pequi, valorizando a culinária local”. O projeto foi apresentado na quinta-feira (4/2).

Tendo em vista a reação diante da proposta, Caiado afirmou que irá acionar a bancada parlamentar goiana na Câmara dos Deputados para discutir a questão. Enquanto isso, as reclamações nas redes sociais sobre o título de Capital do Pequi se acumulam. “A gente morre e não vê de tudo, não é, minha gente?”, escreveu o governador goiano em sua rede social. “Tem base uma coisa dessas?”

O pequi

Fruto típico de Cerrado, o pequi é muito relacionado à culinária de Goiás. Assim, é usado em pratos como o arroz com pequi, frango com pequi, galinhada com o pequi ou simplesmente o fruto refogado.

Inclusive, está tão associado à cultura de Goiás, uma vez que os goianos também utilizam o fruto em expressões, como “é pra acabar os pequis de Goiás”, que demonstra surpresa ou indignação com uma situação. Além disso, a frase também está no início de um sucesso da dupla sertaneja João Carreiro e Capataz.

O pequi é daqueles alimentos que despertam amor e ódio. Quem gosta, come com tudo. Quem não gosta, se incomoda até com o cheiro. Para quem não conhece, tome cuidado: o caroço deve apenas ser roído, já que é cheio de espinhos internos, que podem machucar bastante a boca de quem morder.