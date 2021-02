Veja como ficou o cronograma de vacinação de idosos contra a covid em Goiás

O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), definiu o cronograma de vacinação de idosos que vivem fora de instituições de longa permanência (asilos e abrigos). Segundo determinado pela pasta, idosos com 60 anos ou mais, acamados, começarão a receber a imunização contra a covid-19 no dia 15 de fevereiro.

A Secretaria informou ainda que, logo em seguida, serão imunizados aqueles com 90 anos ou mais, depois 89 a 85 anos, 84 a 80 anos, até chegar aos de 60 anos, o que concluirá a etapa de imunização. De acordo com a SES, em um momento inicial, onde não existe ampla disponibilidade da vacina, “o objetivo principal da vacinação passa a ser focado na redução da morbidade e mortalidade pela covid-19, de forma que existe a necessidade de se estabelecer grupos prioritários para a vacinação”.

“Recomenda-se que o município avalie sua realidade local quanto a disponibilidade de doses da vacina contra covid-19 bem como, o público dos grupos prioritários já vacinados e a possibilidade de iniciar a vacinação imediata dos idosos com 60 anos e mais acamados e idosos com 90 anos e mais com as doses que já tem em estoque no município”, diz a pasta.

Veja como ficou o cronograma: