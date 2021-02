Goiás recebe 4ª remessa de vacinas contra a covid-19

O governo de Goiás recebeu, neste domingo (7/2), a 4ª remessa de vacinas contra a covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. Foram 77,8 mil novas doses da Coronavac, fabricadas pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Com as novas vacinas que vieram em um voo comercial, junto com as outras doses que a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), será possível fazer a imunização de 53.800 pessoas em todo o estado.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado (Dem) que, ao lado do secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, recebeu os imunizantes, terão prioridade, inicialmente, idosos de 90 anos acima e depois 85 anos acima. Na última semana, o governo anunciou que a imunização de idosos fora de instituições de longa permanência começará no dia 15 de fevereiro.

Após o desembarque, os imunizantes seguiram para a Rede de Frio da SES. Com esse novo carregamento, o governo pretende encaminhar o imunizante para todos os 246 municípios goianos já na manhã desta segunda-feira (08/02). A distribuição do imunobiológico será feita conforme mapeamento da SES, que já possui o quantitativo exato de público em cada município goiano.

Imunização

Segundo o governador Ronaldo Caiado em uma coletiva de imprensa, com o novo lote, junto com o que a SES já tem armazenado, 53.800 pessoas em todo o estado poderão ser imunizadas. O número é suficiente para praticamente cobrir a população de cerca de 52 mil goianos com mais de 85 anos, segundo levantamento da SES. “Esperamos que nos próximos dias possamos completar 100% dessa faixa etária”, acrescentou o governador.

Somando os quatro lotes até agora enviados pelo Ministério da Saúde, Goiás já recebeu 356.280 doses de vacinas contra a Covid-19. São 291.280 da Coronavac e 65.500 das AstraZeneca. Segundo levantamento oficial da SES, até o momento já houve a aplicação de 125.437 dos imunizantes destinados ao estado.

Pré-cadastro

Para evitar aglomerações na hora de vacinar, o governo de Goiás criou uma ferramenta no portal do governo para o pré-cadastramento, onde a pessoa pode inserir seus dados e terá a unidade disponível para que possa vacinar com o mínimo de aglomeração possível. O serviço estará disponível para os goianos a partir das 8h desta segunda-feira (8/2).

O pré-cadastro não é obrigatório, mas segundo o secretário Alexandrino, “facilita e organiza”. “Não perderemos a oportunidade de vacinar um idoso que esteja na faixa etária, que, porventura, não fez o pré-cadastro e chegou à unidade”, disse.