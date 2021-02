Aparecida inicia vacinação contra Covid-19 por agendamento

A Secretaria de Saúde de Aparecida realizou na manhã desta segunda-feira (08/02) as primeiras vacinações contra Covid-19 agendadas pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A imunização com hora marcada está disponível neste momento a idosos com idade acima de 85 anos que moram na cidade e profissionais de saúde que atuam em Aparecida. Esse grupo prioritário é o mesmo público-alvo da imunização feita atualmente nos dois drive-thrus da cidade, onde as doses são aplicadas com livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento.

Quem agenda a imunização pelo app é encaminhado para receber a vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos setores Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Andrade Reis. Nas primeiras horas desta segunda-feira, a UBS Andrade Reis já registrava 20 pedidos de vacinação por agendamento, 18% do total de 88 doses diárias destinadas àquela unidade. As outras duas UBS’s também colocarão 88 doses diárias à disposição.

O que precisa para vacinar

Tanto nas UBS’s como nos drive-thrus, a vacinação ocorre das 8h às 20h. Para receber o imunizante, os idosos devem apresentar a identidade, RG, cartão do SUS e comprovante de endereço em Aparecida. E quem trabalha na saúde precisa levar um documento que comprove a atuação em unidade de saúde de Aparecida e carteira profissional.

Renata Cordeiro esclarece que a vacinação agora de profissionais de saúde, principalmente os que atuam na linha de frente da Covid-19. Trabalhadores da saúde que cumprem funções de gestão e ocupam cargos administrativos não estão no atual grupo prioritário.

Confira abaixo, no final da reportagem, o guia completo para baixar e agendar a vacinação no aplicativo Saúde Aparecida. O agendamento é nominal, ou seja, no próprio nome da pessoa que tomará a vacina. É preciso informar, na hora do cadastro, o número do CPF e do cartão do SUS.

Disponibilidade de vacinas

A coordenadora Renata Cordeiro explica que o imunizante contra Covid-19 continuará sendo aplicado nesta semana nas UBS’s e nos drive-thrus da Cidade Administrativa e do Jardim Boa Esperança enquanto houver doses disponíveis. “Hoje possivelmente receberemos a terceira remessa do Ministério da Saúde”, estima Renata. Ela adianta que o número de doses desta terceira remessa ainda está em definição, mas que os imunizantes serão destinados aos idosos com mais de 85 anos.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Aparecida, os drive-thrus receberam o dobro de pessoas esperadas dos grupos prioritários nos dois primeiros dias. “Tínhamos calculado 500 doses para cada drive, mas tivemos um público de mais de mil pessoas tanto na quinta quanto na sexta-feira, portanto, o dobro do que era estimado. Mas conseguimos atender a todos”, salienta Renata Cordeiro. Até a manhã desta segunda-feira, Aparecida já tinha aplicado mais de 8 mil doses das vacinas Coronavac/Butantan e Astrazeneca/Oxford, desde o início da campanha, que foi no dia 20 de janeiro deste ano.

Vacinação de idosos acamados

A Secretaria de Saúde de Aparecida começou a vacinar nesta segunda-feira, também, os idosos acima de 60 anos que estão acamados. Equipes da Saúde vão às residências para aplicar o imunizante. O cadastramento, nesse caso, é feito pelo telefone (62) 3545-5868, das 8h às 17h30.

Passo a passo agendamento

O aplicativo pode ser acessado tanto pelo celular quanto pelo computador.

Se o sistema operacional do celular é Android: abra o Google Play, digite “Aparecida Saúde” e instale o aplicativo.

Se o sistema operacional do celular é iOs: abra o Safari e digite o endereço “http://bit.ly/saudeaparecida”. Ao ver a tela do programa, clique no ícone “Compartilhamento” que fica na parte central inferior da tela. Depois, clique em “Adicionar à Tela de Início” e em seguida “Adicionar”. Pronto! Aplicativo instalado.

Se o acesso ocorrer via computador, abra o navegador do desktop e digite o endereço “http://bit.ly/saudeaparecida”.

Cadastro

– Se é a primeira vez que você está acessando o aplicativo: clique em “Cadastrar” einsira os dados solicitados. Em seguida, faça o login, clique em “Vacinação Covid”, informe a qual grupo prioritário você pertence e agende a vacinação.

– Se você já tem cadastro: faça o login, clique em “Vacinação Covid”, informe a qual grupo prioritário você pertence e agende a vacinação.