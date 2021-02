Covid-19: Goiânia terá nove pontos para vacinar idosos acima de 85 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) divulgou, na última sexta-feira (5/2), a estratégia para imunizar todos os idosos com mais de 85 anos de idade e acamados com mais de 60 anos. Assim, nesta nova fase da campanha de vacinação, Goiânia terá nove locais, incluindo dois pelo sistema drive-thru, aplicando exclusivamente doses da vacina contra a Covid-19. A imunização deve começar nesta terça-feira (9/2).

A expectativa da SMS, segundo o prefeito Rogério Cruz, é receber do Ministério da Saúde doses suficientes para imunizar as 12 mil pessoas que integram este novo grupo apto a receber a vacina. “Goiânia preparou uma estrutura que vai garantir segurança, conforto e agilidade nessa nova etapa da Campanha de Vacinação. Além dos pontos de vacinação instalados em todas as regiões da cidade, montamos uma força-tarefa para imunizar os cidadãos acamados e mais fragilizados em casa”, afirma.

Os locais de vacinação em Goiânia, conforme anunciado pela SMS, funcionarão das 8h às 17h. Dessa maneira, a previsão é concluir esta nova etapa dentro de uma semana. “Goiânia tem expertise no armazenamento e na distribuição de vacinas. Neste sentido, assim que a terceira remessa de doses chegar à capital vamos acionar a nossa logística. A ideia é garantir eficiência e rapidez no processo de aplicação da vacina”, disse secretário municipal de Saúde de Goiânia, Durval Ferreira Fonseca.

Segundo dados da Prefeitura, até última sexta-feira(5/2), a vacinação em Goiânia já tem 46 mil pessoas imunizadas, pelo menos com a primeira dose. Esse número contabiliza idosos institucionalizados e profissionais e trabalhadores da área da saúde que atuam no front de combate à pandemia do coronavírus.

Goiás recebe mais doses de vacinas contra a Covid-19

O governador Ronaldo Caiado, acompanhado pelo secretário Estadual de Saúde Ismael Alexandrino, recebeu, neste domingo (7/2), a quarta remessa de vacinas contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde. Assim, ao todo, chegaram 77,8 mil novas doses da Coronavac. Elas são produzidas pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. “Isto nos traz uma esperança enorme de atingir exatamente a faixa etária que tem o maior risco de complicações e o maior percentual de letalidade”, disse o governador

Após o desembarque, os imunizantes seguiram para a Rede de Frio da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com esse novo carregamento, o Estado vai encaminhar o imunizante para todos os 246 municípios já na manhã desta segunda-feira (8/2).

Em coletiva à imprensa, Caiado explicou que com o novo lote, junto com o que a SES já tem armazenado, será possível fazer a imunização de 53,8 mil pessoas em todo o Estado. O número de vacinas contra a Covid-19 é suficiente para praticamente cobrir a população com mais de 85 anos. Segundo levantamento da SES, são cerca de 52 mil goianos nessa faixa etária. “Esperamos que nos próximos dias possamos completar 100% dessa faixa etária”, completou.