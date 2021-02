Governo Estadual lança sistema de agendamento para vacinação contra Covid-19

O Governo de Goiás, por meio das Secretarias de Estado da Saúde (SES-GO) e de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), lançou, nesta segunda-feira (8/2), uma ferramenta para pré-cadastro e agendamento da vacinação contra a Covid-19. O “Vacina Goiás” tem o objetivo evitar aglomerações nos postos e organizar o acesso da população goiana às doses. A plataforma está disponível neste link.

Segundo o governo estadual, o pré-cadastro não é obrigatório. Assim, quem não tiver acesso à internet e pertencer aos grupos prioritários elegíveis para imunização nesta etapa, deve procurar uma sala de vacina. Dessa forma, será garantida a proteção contra o coronavírus. Todos os 246 municípios podem participar, mas antes precisam aderir ao sistema gratuito.

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, explicou que a gestão estadual trabalha para evitar aglomerações nos locais em que são disponibilizadas as vacinas. “Há este campo específico para o pré-cadastramento da vacinação disponível no portal do governo, de forma que a pessoa insere seus dados e terá a unidade disponível para que possa vacinar com o mínimo de aglomeração possível”, afirmou Alexandrino.

Cadastro para vacinação contra a Covid-19

O agendamento para a vacinação contra a Covid-19 é 100% digital. Para se cadastrar é preciso, ao entrar o site, clicar em “Acessar” e fazer o login do Governo Federal, que pode ser acessado clicando em “Entrar com gov.br”. Em seguida, clique em “Crie sua conta gov.br”. Existem seis opções de cadastro e o cidadão poderá escolher qualquer uma delas.

Se optar, por exemplo, em cadastrar pelo número do CPF, selecione esta opção para que uma nova página seja aberta para completar os espaços com os dados cadastrais. Em seguida, será preciso validar as informações respondendo três perguntas que estão na tela.

Depois é só ativar o cadastro. Para isso, a pessoa vai receber um código por mensagem de celular ou por e-mail. Insira os números recebidos e, por fim, cadastre uma senha. Ao terminar, o usuário será direcionado para a página de pré-cadastro e, se pertencer ao grupo prioritário da vez, poderá agendar a vacinação.

No domingo (7/2), Goiás recebeu a quarta remessa de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde. São 77,8 mil novas doses da CoronaVac.

Com esse novo carregamento, o Estado vai encaminhar o imunizante para todos os 246 municípios já nesta segunda-feira (8/2). Assim, com o novo lote, junto com o que o Estado tem armazenado, será possível fazer a vacinação contra a Covid-19 em Goiás de cerca de 54 mil pessoas. O número é suficiente para praticamente cobrir a população de cerca de 52 mil goianos com mais de 85 anos, segundo levantamento da SES.